Shay Rogers

Viernes 2 Junio 2023 14:50

Una pareja letona decidió organizar su compromiso en el paddock de F1 entre las sesiones de práctica mientras el equipo Red Bull se reunía para felicitarlos.

Valerie, que trabaja para el departamento local de Red Bull en Letonia, tomó la decisión de planificar el compromiso en torno a una gira por el paddock.

Afortunadamente, Agi, su ahora prometida, dijo que sí, lo que resultó en más celebraciones para la familia Red Bull luego del dominio del equipo en la temporada de F1.

Red Bull ayuda a hacer realidad el sueño

Cuando se le preguntó por qué Craig Slater de Sky Sports celebró el maravilloso momento en el pitlane, Valerie, quien trabaja administrando los lugares de estacionamiento de Red Bull en Letonia, dijo: “¡Porque Red Bull puede! Es muy difícil hacerle una sorpresa y creo que hoy es el día en que debería hacerlo por dos cosas. El recorrido por el paddock y la propuesta”.

Agi confirmó que tenía la idea de que este podría ser un gran fin de semana para ellos solo unos minutos antes de la eventual propuesta.

“Literalmente, hace cinco minutos estaba hablando con mi mejor amiga afuera por teléfono y le dije que sabía que iba a ser un gran fin de semana."

"Tal vez me lleve al paddock y tal vez me proponga matrimonio, pero lo mejor sería que me lo propusiera en el paddock”. ella dijo.

“Cinco minutos después, él estaba aquí de rodillas, proponiéndome. Es simplemente increíble. Es hermoso, es exactamente lo que quería. Él me conoce bien.

Si bien la pareja aún no tiene una fecha exacta para la ceremonia, confirmaron que tendrá lugar en 2024, ya que tienen una agenda ocupada para el resto del año.