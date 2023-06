Fernando Alonso quedó a 0.170 segundos de Max Verstappen en las FP2 del Gran Premio de España.

El piloto neerlandés fue el más rápido de las FP1 y repitió para el segundo entrenamiento libre con una vuelta en 1:13.907.

Por otro lado, Sergio Pérez quedó 4° por detrás del Haas de Nico Hulkenberg. Carlos Sainz finalizó en 7° a 0.367 segundos del mejor tiempo registrado en la sesión.

Esteban Ocon, Charles Leclerc, George Russell, Valtteri Bottas y Pierre Gasly completaron a los diez pilotos con los mejores tiempos de la última práctica del viernes.

FP2 CLASSIFICATION



Sixteen drivers within a second of Verstappen 👀#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/oXvguQ7HgX