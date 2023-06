Max Verstappen y Sergio Pérez fueron los pilotos más rápidos de la FP1 del Gran Premio de España.

El piloto neerlandés lideró la sesión con un tiempo de 1:14.606, seguido por Checo a 0.768 segundos.

Por otro lado, Carlos Sainz terminó más atrás en 8° lugar con una vuelta en 1:15.726. Fernando Alonso estuvo recogiendo datos en su AMR23 y terminó más atrás a 0.941 segundos del tiempo del bicampeón del mundo.

Esteban Ocon y Nyck De Vries sorprendieron y junto a Pierre Gasly completaron el Top 5 detrás de los corredores del equipo de Milton Keynes. Kevin Magnussen, Charles Leclerc y George Russell fueron los otros pilotos dentro de los 10 más rápidos.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁



Red Bull tops the opening session of the weekend, with Esteban Ocon just behind #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/grnxabHZKT