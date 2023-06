Matthew Hobkinson

Sebastian Vettel no volverá a la Fórmula 1 a pesar de los informes que lo vinculan con un cambio a un nuevo rol en el paddock.

Hubo información de que al cuatro veces campeón mundial se le había ofrecido un puesto como 'gerente de sustentabilidad' para la Fórmula 1, menos de un año después de su retiro del deporte.

Sin embargo, GPFans entiende que no se ha hecho ninguna oferta al alemán que asistió al Gran Premio de Mónaco el pasado fin de semana.

A pesar de esto, Vettel sigue siendo una figura muy respetada en la comunidad de F1, donde es elogiado por su compromiso con la construcción de un futuro sostenible, pero no se han celebrado conversaciones sobre su papel dentro del deporte.

Después de debutar en la F1 en 2007, se retiró al final de la temporada 2022. Ganó cuatro Campeonatos Mundiales consecutivos para Red Bull entre 2010 y 2013, convirtiéndose en el monarca más joven en ese momento, antes de ser superado por Max Verstappen.

Lejos de la pista, el jugador de 35 años nunca ha tenido miedo de defender sus creencias, especialmente cuando se trata de sostenibilidad y cambio climático.

El ex piloto de Aston Martin apareció en el turno de preguntas de la BBC en mayo del año pasado para discutir los problemas de sustentabilidad que enfrenta el deporte.

Cuando la presentadora Fiona Bruce le preguntó si ser piloto en un deporte que consume mucha gasolina y al mismo tiempo pedir que se redujeran las emisiones de carbono lo convertía en un hipócrita, el piloto de Aston Martin respondió con sinceridad:

“No soy un santo, pero estoy muy preocupado por el futuro Es mi pasión conducir un automóvil y me encanta, cada vez que me subo a un automóvil me encanta, pero cuando salgo del automóvil pienso: ¿es esto algo que debemos hacer, viajando por el mundo y desperdiciando recursos?", expresó.