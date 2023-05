Ángel Armando Castellanos

Miércoles 31 Mayo 2023 08:35

Carlos Sainz avisó que resolverá su futuro en los siguientes meses. Su contrato con Ferrari vence en 2024 y todavía no ha decidido si lo renovará o si se irá a otro equipo.

El español avisó que lo único que no quiere que suceda es que la temporada 2025 se acerque y él todavía no tenga claro lo que hará. Eso ya le pasó cuando corrió con Renault (hoy Alpine) y no lo disfrutó.

"Todo se resolverá antes del inicio de la próxima temporada. Obviamente no quiero desvelar cuáles son mis estrategias en cuanto a negociaciones de contrato porque es algo que nunca contaré.

"De todas formas, siempre he hecho hincapié en cómo me gusta afrontar un Campeonato sabiendo dónde correré el año siguiente, porque esta experiencia la tuve en Renault y no me gustaba nada", aseguró en declaraciones recogidas por Crash.net.

Carlos asume que habrá dimes y diretes respecto a Ferrari y a otras escuderías, pero prefiere centrar su atención en otras situaciones.

"¿Los rumores que lees por ahí? Es parte del juego, pero no me interesan", agregó.

Temporada tonta

Sabe que en esta etapa del año suele haber información respecto al futuro de los conductores, pero que le da pereza pensar en eso.

"Sé que en esta época del año siempre hay este tipo de rumores, es una temporada tonta. Hace una semana y media iba a Audi, hace una semana Charles iba a Mercedes, ahora Lewis viene a Ferrari.

“Es la historia de nuestras vidas cuando se trata de esta época del año. He estado lo suficiente en la F1, más de ocho años, para saber que es esa época del año”, expuso.