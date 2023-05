Aloisio Hernández

Martes 30 Mayo 2023 12:47

Kevin Magnussen salió a explicar el choque que tuvo con Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco.

No hubo más que un decimosexto puesto para Pérez en Mónaco. Después de un duro revés en la clasificación, el piloto de Red Bull Racing tuvo que salir desde la última posición en la carrera de Montecarlo.

El mexicano hizo no menos de cinco paradas en boxes, incluida una para montar un nuevo alerón delantero después de que el mexicano chocara con la parte trasera del auto de Magnussen en la Nouvelle Chicane.

Pérez le dijo a la radio que Kevin le había realizado un 'break test' en la chicane después del túnel. El piloto de Haas explicó tras la sexta carrera de Fórmula 1 de la temporada que eso no era cierto: "Me golpearon muchas veces. Dos o tres veces me golpearon en mi difusor.

"Otra vez, mi auto de alguna manera entró en el anti-bloqueo en la chicane. Golpeé la acera y luego entró en el anti-bloqueo, así que no pude reaccionar lo suficientemente rápido y Checo me golpeó en la parte trasera.

"Así que sufrí algunos daños, pero de todos modos no teníamos ninguna posibilidad en ese momento", dijo el danés a los medios de comunicación.

Esperando la bandera roja

Cuando se abrieron los pits, Magnussen se quedó con neumáticos slicks, esperando una bandera roja y una parada en boxes gratis: "Al principio, se esperaba que dejara de llover y que pudiéramos continuar, saltándonos una parada en boxes.

"Algunas personas ya se habían movido a los intermedios, por lo que si dejaba de llover, podríamos haber ganado algunas posiciones allí. Luego todavía se veía bien, pero cuando comenzó a llover por todos lados, ya habíamos perdido mucho tiempo.

"Insistí en quedarme afuera en caso de que hubiera una bandera roja, porque esa era nuestra única oportunidad", aseguró.