McLaren ha anunciado el nombramiento de un miembro clave del equipo técnico de Red Bull para unirse a ellos.

Rob Marshall se unirá a McLaren como director técnico de ingeniería y diseño a partir de enero de 2024. El equipo austriaco dijo que Marshall dejará su trabajo como director de ingeniería con efecto inmediato.

El cambio significativo se produce después de que Rob pasó 17 años en Red Bull Racing, notablemente como Jefe de Diseño entre 2006 y 2016.

