Ángel Armando Castellanos

Martes 30 Mayo 2023 07:50

Carlos Sainz está molesto con los problemas de Ferrari, pero al menos tiene un consuelo: esta temporada el coche no está para ser campeón, así que lo mejor es que todo lo malo que vaya a pasar, pase ahora.

De esa forma piensa que habrá más lecciones de lo que no se debe hacer o de cómo hacerlo mejor en un 2024 que espera que sea mucho más positivo.

La última situación desagradable que sufrió con los italianos se dio en Mónaco, cuando fue llamado a pits antes del momento que él consideraba ideal.

"Si tiene que pasar algo, mejor que pase este año que claramente el coche no está donde queremos, hay que seguir aprendiendo de estos momentos de dudas como equipo y hay que seguir mejorando", expresó en palabras recogidas por el MARCA.

Frustración

Respecto a ese incidente, admitió estar molesto. Reclamó con dureza las decisiones del equipo al llamarlo a cambio de llantas, pero espera que eso no pase más.

"Una pena, desde el principio hemos tenido muy buen ritmo, iba cómodo y tirando, pero no hemos acertado, la lotería de Mónaco hay veces que te sale y veces que no. Hoy nos ha salido cruz".

"Podíamos haberlo hecho mejor, antes de la primera parada estaba tirando muy bien, había salvado el neumático duro y me ha sorprendido la parada... Me he frustado, no lo voy a negar, he visto que no podía pasarle y hemos fallado", agregó.