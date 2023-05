Esteban Ocon elogió la mejor actuación clasificatoria de la temporada de Alpine, ya que lograron colocar dos autos entre los siete primeros, con Ocon saliendo tercero después de la sanción a Leclcerc.

Ubicado en el puesto 12 en la clasificación de pilotos, Ocon estaba bajo presión para lograr un gran resultado luego de los despiadados comentarios del CEO de Alpine, Laurent Rossi.

Un gran accidente con su compañero de equipo Pierre Gasly le impidió cruelmente un quinto puesto en el Gran Premio de Australia, lo que significa que el equipo ahora ocupa el sexto lugar en el campeonato de constructores.

Hablando sobre su desempeño después de la sesión, el francés le dijo a Sky Sports F1: “Si nos dijeran antes del fin de semana que íbamos a estar entre los siete primeros y terceros en la parrilla, creo que definitivamente lo hubiéramos firmado.", comentó el piloto.

Mediante sus redes sociales, el piloto demostró su encanto por salir dentro de las primeras tres posiciones al confirmarse la sanción al piloto monaguesco de Ferrari:

"¡Wow wow wow! ¡¡Qué sentimiento!! P3 para el GP de Mónaco!!! 🔥🔥🔥 ¡Gracias a todos por su apoyo!", escribió un feliz Esteban.

Wow wow wow! What a feeling!! P3 for the Monaco GP!!! 🔥🔥🔥 Merci a tous pour votre soutien! pic.twitter.com/rbhTzeuge9