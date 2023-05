Aloisio Hernández

Lando Norris dice que Charles Leclerc debería ser descalificado después de que redujo la velocidad en el túnel de Mónaco, lo que obligó al hombre de McLaren a tomar medidas evasivas.

Norris estaba en una vuelta rápida mientras buscaba calificar lo más alto posible en una sesión emocionante, donde Max Verstappen sacó una vuelta fenomenal para llevarse la pole.

El británico conducía por el túnel cuando casi choca contra la parte trasera de Leclerc, quien estaba reduciendo la velocidad. Sus luces de freno se encendieron y el hombre que se clasificó tercero en su carrera de casa ahora está bajo investigación por parte de los comisarios.

Cuando Natalie Pinkham de Sky Sports le preguntó después de la sesión qué debería pasarle a Charles, Lando respondió: "Una penalización para él. ¿Tal vez descalificarlo o algo así?

"Él me bloqueó. Es tan simple como eso. Hay una regla que es no reducir la velocidad en medio del túnel, y lo hizo. Pero no depende de mí", afirmó.

Día extraño

El corredor de McLaren terminó décimo en la Q3, en lo que fue un sábado de altibajos para la escudería de Woking. Norris chocó con las barreras al entrar en la esquina de Tabac cerca del final de la Q2, pero pudo llevar el auto a casa.

Finalmente, se clasificó a pesar de no conducir toda la sesión y los mecánicos de McLaren trabajaron asombrosamente rápido para asegurarse de que pudiera salir a la pista en la Q3.

Si los comisarios fallan contra Leclerc, entonces Norris podrá avanzar más en la parrilla. Mientras tanto, Charles rezará por un resultado positivo mientras busca algo de buena suerte en su sede después de la decepción.