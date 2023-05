Nazario Assad De León

Viernes 26 Mayo 2023 14:14

Sergio Pérez no está satisfecho con los resultados del viernes en Mónaco. El piloto mexicano dice que le costó encontrar velocidad, pero destaca que no hay mayores problemas. No hay razón para entrar en pánico en este momento.

El fin de semana de carreras en Mónaco ha sido difícil para Checo hasta ahora. El piloto de Red Bull suele ser muy rápido en los circuitos urbanos y, por lo tanto, era uno de los favoritos antes del fin de semana de carreras.

Durante las sesiones de entrenamientos libres del viernes, sin embargo, no pudo destacar. Pérez marcó el cuarto mejor tiempo en la FP1 y el séptimo mejor tiempo en la FP2. Un comienzo difícil, especialmente en un circuito como el Circuito de Mónaco.

“Hoy no fue un gran día en cuanto al ritmo del auto”, dijo después de los entrenamientos libres. "Creo que la FP1 fue un poco mejor que la FP2. Después de los cambios que hicimos en el auto, tenemos muchas cosas que evaluar para la calificación de mañana. Me sentaré con mi equipo y revisaré todo porque cada milisegundo se va aquí haciendo un diferencia."

No hay que entrar en pánico

"Son solo cosas pequeñas", enfatiza el mexicano. "No se nota nada importante en este momento, así que no estoy realmente preocupado."

"Va a ser un verdadero desafío de cara a la clasificación, va a ser una sesión interesante. Tenemos que asegurarnos de tener los neumáticos bajo control y ponerlos en marcha y ponerse en la posición correcta para hacer la vuelta perfecta aquí", concluyó el mexicano.