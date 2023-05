Aloisio Hernández

Fernando Alonso lanzó un palo a Lewis Hamilton al recordarle algunas palabras que dijo en el pasado, haciendo referencia a su futuro incierto en el deporte.

Hamilton ha estado en el centro de la especulación de la prensa desde hace algunos meses con su contrato de Mercedes que vence a fines de 2023.

El británico dijo en su conferencia de prensa previa a Mónaco el jueves que estaba "casi" listo para firmar un nuevo acuerdo con las Flechas de Plata que llevaría su asociación con el equipo mucho más allá de diez años.

Fernando ha expresado su opinión sobre el asunto y parafraseó descaradamente a Lewis al instarlo a quedarse con los alemanes, ahora que el equipo ya no domina el deporte.

“Él siempre dice que gana junto y pierde junto con el equipo. Entonces, ahora que no gana, tiene que quedarse”, dijo Alonso.

Alonso y Hamilton en Mónaco en 2007 cuando eran compañeros de equipo en McLaren

El español ha sido la sorpresa de la temporada y está disfrutando pelear al frente de la parrilla después de unirse a Aston Martin.

Esta semana, se anunció que se convertirán en el equipo de trabajo de Honda a partir de 2026, con Alonso potencialmente extendiendo su carrera hasta los 50 años; sin embargo, el bicampeón está pensando en Mónaco y está haciendo todo lo posible para intentar ganar la carrera que ya se llevó dos veces en 2006 y 2007.

"Mentiría si dijera que no vine aquí para ganar. Esta es una oportunidad única. La confianza en uno mismo que ganas durante el entrenamiento es importante. Estaré atacando más que otros fines de semana. ¿El tiempo? No me importa", sentenció.