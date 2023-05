Nazario Assad De León

Jueves 25 Mayo 2023 14:59

Nyck de Vries sigue esperando un buen resultado, pero tras las últimas cinco carreras no han ayudado a su causa. El neerlandés aún no ha tenido un comienzo de año impecable y reconoce los errores, pero cree que la velocidad está ahí, ahora tiene que demostrar.

De Vries y Logan Sargeant están últimos después de cinco carreras en la temporada 2023, después de que ninguno ha podido sumas ni un solo punto en el campeonato.

En 2023, el AlphaTauri no es el coche que siempre puede estar entre los diez primeros, pero De Vries también cometió demasiados errores en la fase inicial de la temporada. Mónaco ofrece la oportunidad de lidiar con el decepcionante comienzo de temporada y De Vries está totalmente comprometido con eso.

Situación normal

"Es normal tener conversaciones con tu jefe. En realidad, no hemos charlado más de lo habitual en las últimas semanas y, sinceramente, eso es todo lo que puedo decir al respecto", explica el conductor de 28 años.

Por lo tanto, De Vries se enfoca en sus propias tareas y no quiere distraerse con todos los mensajes. "Especialmente trato de no leer los medios durante los fines de semana de carrera, porque eso realmente no me ayuda. Por supuesto que recogí algunas cosas, pero eso es más porque otros me informan al respecto, pero yo mismo no he leído nada". "

Necesidad de rendir

Sin embargo, el piloto no puede ignorar los resultados inferiores y ya se han discutido posibles reemplazos.

"Debo decir de inmediato que no estoy sorprendido por el informe editorial. Porque eso es parte de esta industria y siempre ha sido así en Red Bull, pero también en la Fórmula 1.", mencionó el piloto.

"Estoy firmemente convencido de que la situación no es diferente a principios de año, porque siempre tienes que actuar y siempre entregar y ese ha sido el caso a lo largo de mi carrera", dice combativo Nyck.

Demasiados errores

De Vries cometió una serie de errores costosos en carreras recientes y él mismo se da cuenta de ello.

"Sé que cometo demasiados errores, lo admito abierta y honestamente. Sin embargo, la velocidad estuvo ahí a veces y eso me da mucha confianza."

"Simplemente no pude hacerlo juntos. Pero la velocidad está ahí, pero yo cometí demasiados errores para obtener un buen resultado, pero eso es parte de la curva de aprendizaje".

Por lo tanto, De Vries confía en un buen resultado: "Si hago mi trabajo en la pista, entonces sé que puedo continuar con éxito mi carrera aquí. Siempre ha sido así".