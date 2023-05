Ángel Armando Castellanos

Jueves 25 Mayo 2023 07:11 - Actualizada: 07:29

Fernando Alonso puede correr con Aston Martin en 2026. Eso significa que tendría 44 años y cumpliría 45 durante la temporada. La idea es de Mike Krack, jefe del equipo.

Ahora que Honda se ha comprometido oficialmente con los británicos a partir de 2026, la relación de Fernando con la marca japonesa también se amplía de forma inmediata.

Aunque hubo muchos problemas durante el período en McLaren, los pliegues ahora se han solucionado. Krack explica en Mónaco que el bicampeón puede competir ahí, aunque el motor sea japonés.

"No creo que haya ninguna razón para pensar que no debería estar en el auto con nosotros en 2026. Quiero decir, no veo ninguna razón por la que no debería estar", avisó a medios, incluido GPFans.

El miércoles se hizo oficial la noticia de que la 'H' producirá las unidades de potencia de AM a partir de 2026. Muestra las ambiciones del propietario Lawrence Stroll, quien quiere tener una oportunidad seria por el Campeonato a largo plazo.

Para ello, el equipo con Alonso a bordo tiene un candidato que puede exprimir al máximo el monoplaza, pero la duda es si el español seguirá siendo un piloto de carreras en activo en 2026.

Si ese es el caso, entonces siempre hay un asiento reservado para él en lo que al equipo se refiere.

Pasado complicado

Honda ha indicado previamente que ha enterrado el hacha con Alonso y Aston Martin también está abierto a una estancia más larga para el español.

La relación entre Honda y Alonso transcurrió principalmente durante el tiempo en que la marca japonesa estuvo en McLaren, que ha algunas abolladuras. El español no se anduvo con rodeos y se quejó de la unidad de potencia en el Gran Premio de Japón de 2015, calificándola de "motor GP2".

El comentario se produjo después de varios problemas de confiabilidad, pero también el rendimiento de la unidad de potencia fue decepcionante.

A la organización japonesa no le gustó nada la crítica, porque cuando Alonso quiso correr para McLaren en las 500 Millas de Indianápolis de 2020, se lo impidió. Al final, el español optó por montar en Andretti Autosport.