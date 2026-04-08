Los rumores de salida de Max Verstappen se arremolinan mientras la descontenta estrella de la F1 llega a una serie rival
Los rumores de salida de Max Verstappen se arremolinan mientras la descontenta estrella de la F1 llega a una serie rival
Durante su tiempo libre de la pista, Max Verstappen fue visto en la... pista
Max Verstappen no puede mantenerse alejado del automovilismo, con el neerlandés presente en Paul Ricard este fin de semana mientras los rumores sobre una posible salida de la F1 se arremolinan.
Un parón de cinco semanas de la F1 quizás nunca haya sido tan bienvenido para Verstappen y Red Bull, después de otro difícil fin de semana en Suzuka donde un octavo puesto fue lo mejor que el tetracampeón pudo lograr.
Su entrevista post-carrera, en la que un Verstappen agotado expuso sus quejas sobre los nuevos coches de F1, ha causado preocupación de que podría dejar el deporte por completo, con informes en los medios neerlandeses de que Verstappen estaba 'considerando seriamente' la retirada.
Sin embargo, la F1 será la menor de las preocupaciones de Verstappen en las próximas semanas, ya que el neerlandés se prepara para las clasificatorias de las 24h de Nürburgring que tendrán lugar el 18 y 19 de abril.
Antes de eso, sin embargo, Verstappen no pudo resistirse a una nueva aparición en GT, aunque esta vez se contentó con apoyar a los pilotos en lugar de competir.
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Verstappen en el GT World Challenge Europe
Este fin de semana (11-12 de abril) tendrá lugar la ronda inaugural del GT World Challenge Europe en el Circuit Paul Ricard, antes de pasar a Brands Hatch y Monza el próximo mes.
Participando este fin de semana estará nada menos que la estrella de Aston Martin F1, Lance Stroll, quien ha aprovechado las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita para emular a Verstappen y disfrutar de su propia participación en GT.
Stroll se pondrá al volante del coche Aston Martin Vantage GT3 de Comtoyou Racing junto a Roberto Merhi y Mari Boya.
Sin embargo, se encontrarán como rivales del equipo de carreras de Verstappen, aunque el propio campeón no esté compitiendo. No obstante, el neerlandés llegó a Paul Ricard para el test Prólogo (que tuvo lugar del 8 al 9 de abril) con Dani Juncadella, quien ganó junto a Verstappen y Jules Gounon en Nürburgring en marzo, antes de que el coche fuera finalmente descalificado.
El español pilotará el Mercedes-AMG GT3 EVO número 3 de Verstappen Racing en la Endurance Cup este año, después de que el equipo anunciara su ascenso a la clase Pro por primera vez en 2026.
Juncadella y Gounon se reunirán con Verstappen, junto a Lucas Auer, para las icónicas 24 Horas de Nürburgring en mayo.
Calendario GT World Challenge 2026
|Ronda
|Fecha
|Carrera
|1
|April 11-12
|Circuit Paul Ricard
|2
|May 2-3
|Brands Hatch
|3
|May 29-31
|Monza
|4
|June 24-28
|24 Horas de Spa
|5
|July 17-19
|Misano
|6
|July 31-August 2
|Magny-Cours
|7
|August 28-30
|Nurburgring
|8
|September 18-20
|Zandvoort
|9
|October 2-4
|Barcelona
|10
|October 16-18
|Portimao
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