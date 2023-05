Ángel Armando Castellanos

Lunes 22 Mayo 2023 07:34 - Actualizada: 07:39

Fernando Alonso reconoció que fue muy sencillo firmar con Aston Martin el verano pasado. Sin saberlo, esa asociación le cambiaría la vida, cuando menos durante este arranque de temporada.

El español está brillando con los británicos. Lleva cuatro podios en estas primeras cinco carreras y la cifra '33' (en relación a sus victorias en la Fórmula 1) cada vez se menciona más.

Recordó que hace unos meses Lawrence Stroll (dueño del equipo) lo llamó para saber si ya había firmado un nuevo vínculo con Alpine y la respuesta fue negativa, aunque todo indicaba que renovaría.

“Recibí una llamada telefónica de Lawrence preguntándome si ya estaba comprometido con Alpine.

"Dije que todavía no. Mis conversaciones con Alpine estaban bastante avanzadas, pero no tenía nada escrito", contó al New York Times.

Al final, conocer al dirigente desde hace mucho tiempo fue clave para que de inmediato aceptara ese nuevo vínculo.

“Dijo que si te envío algo en papel hoy, lo considerarás. Lo mandó, yo estaba feliz, y como no tenía nada del otro lado, fue una decisión fácil. Todo fue más rápido gracias a esa relación a lo largo de los años”, detalló.

Unión

Está tan feliz con la organización, que cuando acabe su carrera en la F1 quiere seguir ahí apoyando en otras áreas.

“Soy consciente de mi edad. Sé que no voy a estar aquí los próximos 10 años, más o menos, así que cuando deje de correr mantendré mi relación con el equipo de alguna manera”, agregó.