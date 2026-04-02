La nueva asociación KitKat x F1 no ha tenido un buen comienzo

KitKat ha lanzado un 'Rastreador de KitKat Robados' tras un atraco de más de 400.000 barras de chocolate con temática de F1. No, en serio.

La semana pasada, más de 12 toneladas de chocolate y barquillos fueron robadas por ladrones, cuando se apoderaron de un camión de Nestlé lleno de barras de chocolate en Italia.

En total, 413.793 barras fueron robadas como parte del atraco, siendo todas ellas KitKat con forma de coches de F1, como parte de la nueva asociación de la F1 con la marca de chocolate, que también ha visto a David Croft de Sky Sports F1 involucrado en anuncios de televisión en las transmisiones del Reino Unido.

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Ahora, KitKat espera encontrar los coches de chocolate desaparecidos animando a los consumidores a usar un nuevo 'Rastreador de KitKat Robados' para averiguar si su barra forma parte del lote que fue sustraído por los ladrones.

En un comunicado oficial publicado en X, KitKat adoptó un tono serio a pesar de la naturaleza bastante cómica del atraco. "Gracias por su interés en los KitKats desaparecidos", decía el comunicado.

"Pero solo para aclarar, esto no es un truco, ni una broma del Día de los Inocentes. Alguien realmente robó 12 toneladas de KitKats. Y realmente queremos saber dónde han ido a parar.

"Así que hemos creado un Rastreador de KitKat Robados que le permite comprobar si su KitKat es del lote desaparecido."

El rastreador es una nueva página que se ha creado en el sitio web de KitKat donde se anima a los consumidores a introducir el número de lote de ocho dígitos que aparece en la parte posterior de las barras de KitKat.

Luego le indica si esa barra forma parte del lote desaparecido o no.

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Un crimen cada vez más común

KitKat reveló inicialmente que, al hacer pública su búsqueda de las barras robadas, esperaban concienciar sobre un delito que es cada vez más común.

La incautación de camiones de carga por parte de bandas criminales se ha convertido en un medio popular de robo, y por supuesto pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los camioneros, sin mencionar la pérdida de ingresos.

En un comunicado entregado a The Athletic, un portavoz de KitKat dijo: "Siempre hemos animado a la gente a tomarse un descanso con KitKat - pero parece que los ladrones se han tomado el mensaje demasiado literalmente y se han tomado un descanso con más de 12 toneladas de nuestro chocolate.

"Aunque apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes, el hecho es que el robo de carga es un problema creciente para empresas de todos los tamaños.

"Con esquemas cada vez más sofisticados que se implementan regularmente, hemos decidido hacer pública nuestra propia experiencia con la esperanza de que aumente la conciencia sobre una tendencia criminal cada vez más común."

¡Así que ten cuidado si alguien te invita a una 'fiesta de Halloween con temática de F1' este año!

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