ÚLTIMA HORA: Max Verstappen REVELA TODO sobre si se retira a finales de 2026

Max Verstappen, de 28 años, ha confirmado que los rumores sobre su posible retiro de la Fórmula 1 son ciertos.

El piloto admite que en ocasiones se cuestiona si realmente merece la pena seguir en el paddock o si preferiría dedicar más tiempo a su familia. Cada día se vuelve más probable que el piloto de Red Bull ponga fin a su carrera en la F1 en un futuro cercano. Verstappen ha dejado claro su descontento con los nuevos reglamentos, ya que han hecho desaparecer el placer de competir.

Para él, no se trata únicamente de la posición en la parrilla; admite que podría aceptar terminar en la séptima u octava posición, pero sin la emoción que caracteriza a un verdadero campeón. El piloto ha dejado entrever que está seriamente meditando abandonar la Fórmula 1 a corto plazo.

En declaraciones a la BBC después del Gran Premio japonés, Verstappen reflexionó sobre su futuro y comentó: "Siempre se dice que el éxito en cualquier deporte comienza por disfrutar lo que uno hace. Aunque ahora me entrego al 100%, me doy cuenta de que esta entrega total no es saludable si ya no encuentro placer en ello.

El artículo sigue tras el video

"Algunos critican mi actitud, argumentando que, tras tantos campeonatos y victorias, solo me quejo por tener un auto que no rinde; sin embargo, yo lo veo de otra manera". El piloto añadió: "Tengo otros proyectos que me apasionan, como las competiciones de GT3, no solo en las que participo personalmente, sino también en la construcción de un equipo.

"Es algo muy gratificante y quiero expandirlo en los próximos años. Aunque dejar la F1 no implicaría que me detuviera por completo, me entristece tener que llegar a este punto. No necesito lástima, estaré bien".

Tras la carrera en Suzuka (Japón) y en una entrevista con Viaplay, señaló que todo lo que sucede dentro del paddock le hace replantearse su futuro en el deporte. Al ser cuestionado sobre si esto significaría retirarse al final de la temporada, su respuesta fue enigmática: "Eso es lo que estoy valorando. Estoy pensando en todo lo que ocurre en este entorno."

Con cuatro campeonatos mundiales en el haber y la reciente paternidad, Verstappen cuenta ya con todo lo que alguna vez soñó. "En lo personal, estoy muy feliz", afirma el piloto. "Tienes una temporada de 24 carreras (aunque este año solo son 22) y te preguntas si realmente vale la pena estar en constante competición. Quizás disfrutaría más de la vida estando junto a mi familia o compartiendo momentos con mis amigos cuando no estoy en la pista."

Para Verstappen, las nuevas normas han eliminado por completo su satisfacción al competir, calificándolas incluso de "anti-placer de conducción": "En un momento, simplemente, deja de ser algo que quiero hacer", concluye el piloto de 28 años, oriundo de Limburgo.

Relacionado: ¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón?

GPFans te presenta la clasificación actualizada del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Kimi Antonelli se coronó en Japón, convirtiéndose en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1.

Antonelli arrancó desde la pole en Suzuka, pero tras un tropiezo en la salida le costó varias posiciones. Mientras su compañero George Russell batallaba por tomar el liderazgo, la aparición del safety car por el choque de Oliver Bearman complicó la situación del británico.

Russell se detuvo para cambiar neumáticos, lo que permitió a Antonelli aprovechar una parada gratuita. Poco después, superó a Oscar Piastri y se distanció del resto del pelotón. Consulta la clasificación completa a continuación tras el GP de Japón.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!