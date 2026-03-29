Kimi Antonelli RESPONDE HONESTAMENTE si ganó el GP de Japón por suerte

Andrea Kimi Antonelli respondió honestamente si cree que ganó el Gran Premio de Japón por suerte.

El Gran Premio de Japón se convirtió en la gran revelación durante la madrugada del domingo, cuando Andrea Kimi Antonelli supo aprovecharse de una situación afortunada.

El piloto de Mercedes tuvo un golpe de suerte con la aparición del safety car, lo que le permitió tomar la delantera y mantenerse seguro durante el resto de la carrera. Tras cruzar la meta, reaccionó emocionado por su segunda victoria en la temporada.

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Antonelli, que partió desde la pole position, ofreció una carrera que distó mucho de ser sencilla. Al inicio, el italiano se quedó rezagado y se ubica detrás de su compañero de equipo, los Ferrari, y de los McLarens.

Desde ese momento, parecía que conseguir otro triunfo consecutivo iba a ser una tarea ardua. Sin embargo, la suerte intervino cuando, a mitad de la carrera, Oliver Bearman tuvo un accidente importante, dejando a Antonelli como uno de los pocos en el top seis en continuar, mientras su compañero George Russell ya había completado una vuelta completa antes.

Para el italiano, fue cuestión de aprovechar una oportunidad. Una vez recuperado el control, se mostró confiado y sin volver a sufrir problemas. Al terminar la carrera, comentó: "Se siente increíble".

Además, señaló su hito como el piloto más joven en liderar el campeonato: "Es demasiado pronto para pensar en el título, pero vamos por buen camino. La salida fue desastrosa, aunque la intervención del safety car nos salvó. La velocidad fue impresionante y durante la segunda parte de la carrera me sentí fenomenal", declaró eufórico Antonelli.

El piloto reconoce que las salidas son un aspecto a pulir: "Ahora tendré tres semanas para practicar. Por el momento, es una debilidad. Se pueden ganar o perder carreras por ello. En definitiva, tuvimos muchísima suerte. No tengo idea de cómo hubiera ido sin el safety car; en todo caso, eso me facilitó en gran medida mi labor".

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¿Qué pasó en el GP de Japón?

El inicio del GP de Japón se retrasó unos minutos tras un fuerte accidente ocurrido anteriormente en la Porsche SuperCup. Cuando se dio la señal de partida, Piastri arrancó de manera impecable y adelantó a ambos Mercedes. La escudería McLaren tomó la delantera y, poco después, Leclerc superó a los coches de Russell y Antonelli para situarse en el segundo puesto.

Aunque Antonelli llegó a descender hasta la sexta posición, pronto recuperó terreno, adelantando a Hamilton. Por su parte, Verstappen tuvo un excelente arranque, sumando dos posiciones hasta colocarse detrás de la Racing Bull de Lindblad.

En las primeras vueltas se formaron dos grupos en la parte delantera. Russell se batía con Piastri por la cima, mientras Leclerc lideraba a un grupo conformado por Norris y Antonelli. Sin embargo, los enfrentamientos intensos fueron escasos. Russell logró tomar momentáneamente la delantera, pero en una recta, el australiano aprovechó su potencia y recuperó la posición.

Verstappen, mientras tanto, ascendió hasta la octava plaza, aunque le costó seguir el ritmo de los líderes. Poco después se produjeron las primeras paradas en boxes para Piastri, Leclerc, Norris y también para Russell, una decisión que le jugaría en contra. En la vuelta 22, Bearman sufrió un grave accidente que obligó a la salida del coche de seguridad.

El coche de seguridad permitió a varios pilotos, incluido Verstappen, aprovechar una parada en boxes gratis. Russell, que acababa de entrar a boxes, se vio seriamente perjudicado en sus aspiraciones a la victoria. El británico se vio obligado a retroceder a la tercera posición, detrás de Antonelli y Piastri.

En la reanudación de la carrera, el italiano tomó la iniciativa y supo elegir el momento adecuado para mantener la delantera, mientras su compañero Russell cedía una posición ante Hamilton. Además, Verstappen se quedó rezagado detrás de Gasly, terminando en la octava plaza.

En las vueltas finales, Antonelli se despegó del resto de la competencia y se centró en asegurar la llegada de su monoplaza, consagrándose con la victoria. Mientras tanto, Russell intentó robarle un puesto en el podio a Leclerc, pero el piloto monegasco se defendió con éxito. Así, Antonelli se coronó ganador de la carrera, con un podio completado por Piastri y Leclerc.

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