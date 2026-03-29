Russell quiere CAMBIOS EN LA F1 tras PERDER con Antonelli el GP de Japón

George Russell señaló que quiere cambios en la Fórmula 1 tras perder el GP de Japón con Kimi Antonelli.

Russell llegaba a Suzuka con la esperanza de conseguir su segunda victoria de la temporada, pero la carrera no le regaló ni siquiera un puesto en el podio. Una tarde realmente frustrante, según reconoce el piloto británico, que ya piensa en proponer mejoras en las normas.

El Gran Premio de Japón se transformó el domingo en una jornada inolvidable para Antonelli. Partiendo desde la pole position y pese a numerosos contratiempos, Antonelli supo manejar la situación para coronarse en la victoria. Russell, que comenzó desde P2, vio cómo sus oportunidades se desvanecían.

El artículo sigue tras el video

Aunque parecía tener todo para subir al podio, la complicada situación de la safety car le hizo acabar en cuarto puesto en Suzuka. No fue una jornada fácil para Russell. "Sí", afirmó al ser consultado por Viaplay sobre si esta había sido una de las carreras más frustrantes en mucho tiempo.

"Un pequeño margen en cada vuelta hubiera significado la victoria. Durante el reinicio tras la safety car, tuve problemas con el límite de carga, lo que impidió que la batería se recargase por completo. Por eso, Lewis me adelantó, y además, cuando la batería falló, Charles aprovechó para ganar terreno."

Con varias semanas sin carreras a la vista, llega el momento ideal para discutir ajustes de cara a Miami. Russell, quien hasta el momento había defendido enérgicamente a los nuevos monoplazas, reconoce la necesidad de modificar algunos aspectos: "No tendría sentido aplicar el límite de carga en la sesión de clasificación ni detrás de la safety car.

"Es comprensible durante las vueltas rápidas, pero en los calentamientos o tras el safety car, se vuelve innecesario. La carrera funciona bien, pero creo que la clasificación podría beneficiarse de ciertos cambios. Aún estamos en las primeras etapas", señaló.

Relacionado: ¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

¿Qué pasó en el GP de Japón?

El inicio del GP de Japón se retrasó unos minutos tras un fuerte accidente ocurrido anteriormente en la Porsche SuperCup. Cuando se dio la señal de partida, Piastri arrancó de manera impecable y adelantó a ambos Mercedes. La escudería McLaren tomó la delantera y, poco después, Leclerc superó a los coches de Russell y Antonelli para situarse en el segundo puesto.

Aunque Antonelli llegó a descender hasta la sexta posición, pronto recuperó terreno, adelantando a Hamilton. Por su parte, Verstappen tuvo un excelente arranque, sumando dos posiciones hasta colocarse detrás de la Racing Bull de Lindblad.

En las primeras vueltas se formaron dos grupos en la parte delantera. Russell se batía con Piastri por la cima, mientras Leclerc lideraba a un grupo conformado por Norris y Antonelli. Sin embargo, los enfrentamientos intensos fueron escasos. Russell logró tomar momentáneamente la delantera, pero en una recta, el australiano aprovechó su potencia y recuperó la posición.

Verstappen, mientras tanto, ascendió hasta la octava plaza, aunque le costó seguir el ritmo de los líderes. Poco después se produjeron las primeras paradas en boxes para Piastri, Leclerc, Norris y también para Russell, una decisión que le jugaría en contra. En la vuelta 22, Bearman sufrió un grave accidente que obligó a la salida del coche de seguridad.

El coche de seguridad permitió a varios pilotos, incluido Verstappen, aprovechar una parada en boxes gratis. Russell, que acababa de entrar a boxes, se vio seriamente perjudicado en sus aspiraciones a la victoria. El británico se vio obligado a retroceder a la tercera posición, detrás de Antonelli y Piastri.

En la reanudación de la carrera, el italiano tomó la iniciativa y supo elegir el momento adecuado para mantener la delantera, mientras su compañero Russell cedía una posición ante Hamilton. Además, Verstappen se quedó rezagado detrás de Gasly, terminando en la octava plaza.

En las vueltas finales, Antonelli se despegó del resto de la competencia y se centró en asegurar la llegada de su monoplaza, consagrándose con la victoria. Mientras tanto, Russell intentó robarle un puesto en el podio a Leclerc, pero el piloto monegasco se defendió con éxito. Así, Antonelli se coronó ganador de la carrera, con un podio completado por Piastri y Leclerc.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!