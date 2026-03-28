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Russell, Hamilton and Verstappen in respective F1 kits in front of Japanese flag-themed background

¿Cómo ver el GP de Japón 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber

Russell, Hamilton and Verstappen in respective F1 kits in front of Japanese flag-themed background — Foto: © IMAGO

¿Cómo ver el GP de Japón 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber

Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del Gran Premio de Japón, la tercera ronda del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

La pista de Suzuka será el lugar para la tercera carrera de Sergio Pérez con Cadillac y también la tercera carrera bajo las nuevas regulaciones, por lo que nadie sabe si Mercedes seguirá al frente o su lugar será tomado por Ferrari, Mercedes o Red Bull.

Aston Martin y Fernando Alonso por otro lado, tienen un fin de semana complicado por los múltiples problemas reportados en su auto. Carlos Sainz y Williams tienen un panorama similar, aunque no tan catastrófico.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al fin de semana en Japón respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Horarios GP de Japón: Sábado 28 de marzo 2026

Carrera

  • España: 06:00 hrs. (del domingo) / DAZN
  • Argentina: 02:00 hrs (del domingo). / ESPN
  • Colombia: 00:00 hrs. / ESPN
  • México: 23:00 hrs. / SkySports
  • Estados Unidos (Pacífico): 22:00 hrs. / Apple

Relacionado: Resumen del GP de Japón: Resultado FP3 y clasificación; Parrilla de salida

¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

Pos. Piloto Puntos
1George Russell51
2Kimi Antonelli47
3Charles Leclerc34
4Lewis Hamilton33
5Oliver Bearman17
6Lando Norris15
7Pierre Gasly9
8Max Verstappen8
9Liam Lawson8
10Arvid Lindblad4
11Isack Hadjar3
12Oscar Piastri2
13Carlos Sainz2
14Gabriel Bortoleto1
15Franco Colapinto0
16Esteban Ocon0
17Nico Hülkenberg0
18Alex Albon0
19Valtteri Bottas0
20Sergio Pérez0
21Fernando Alonso0
22Lance Stroll0

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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