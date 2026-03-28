¿Cómo ver el GP de Japón 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber

Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del Gran Premio de Japón, la tercera ronda del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

La pista de Suzuka será el lugar para la tercera carrera de Sergio Pérez con Cadillac y también la tercera carrera bajo las nuevas regulaciones, por lo que nadie sabe si Mercedes seguirá al frente o su lugar será tomado por Ferrari, Mercedes o Red Bull.

Aston Martin y Fernando Alonso por otro lado, tienen un fin de semana complicado por los múltiples problemas reportados en su auto. Carlos Sainz y Williams tienen un panorama similar, aunque no tan catastrófico.

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Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al fin de semana en Japón respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Horarios GP de Japón: Sábado 28 de marzo 2026

Carrera

España: 06:00 hrs. (del domingo) / DAZN

06:00 hrs. (del domingo) / DAZN Argentina: 02:00 hrs (del domingo). / ESPN

02:00 hrs (del domingo). / ESPN Colombia: 00:00 hrs. / ESPN

00:00 hrs. / ESPN México: 23:00 hrs. / SkySports

23:00 hrs. / SkySports Estados Unidos (Pacífico): 22:00 hrs. / Apple

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¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

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