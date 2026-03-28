¿Cómo ver el GP de Japón 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber
¿Cómo ver el GP de Japón 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del Gran Premio de Japón, la tercera ronda del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
La pista de Suzuka será el lugar para la tercera carrera de Sergio Pérez con Cadillac y también la tercera carrera bajo las nuevas regulaciones, por lo que nadie sabe si Mercedes seguirá al frente o su lugar será tomado por Ferrari, Mercedes o Red Bull.
Aston Martin y Fernando Alonso por otro lado, tienen un fin de semana complicado por los múltiples problemas reportados en su auto. Carlos Sainz y Williams tienen un panorama similar, aunque no tan catastrófico.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al fin de semana en Japón respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España y Estados Unidos.
Horarios GP de Japón: Sábado 28 de marzo 2026
Carrera
- España: 06:00 hrs. (del domingo) / DAZN
- Argentina: 02:00 hrs (del domingo). / ESPN
- Colombia: 00:00 hrs. / ESPN
- México: 23:00 hrs. / SkySports
- Estados Unidos (Pacífico): 22:00 hrs. / Apple
Relacionado: Resumen del GP de Japón: Resultado FP3 y clasificación; Parrilla de salida
¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?
GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.
George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.
Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|George Russell
|51
|2
|Kimi Antonelli
|47
|3
|Charles Leclerc
|34
|4
|Lewis Hamilton
|33
|5
|Oliver Bearman
|17
|6
|Lando Norris
|15
|7
|Pierre Gasly
|9
|8
|Max Verstappen
|8
|9
|Liam Lawson
|8
|10
|Arvid Lindblad
|4
|11
|Isack Hadjar
|3
|12
|Oscar Piastri
|2
|13
|Carlos Sainz
|2
|14
|Gabriel Bortoleto
|1
|15
|Franco Colapinto
|0
|16
|Esteban Ocon
|0
|17
|Nico Hülkenberg
|0
|18
|Alex Albon
|0
|19
|Valtteri Bottas
|0
|20
|Sergio Pérez
|0
|21
|Fernando Alonso
|0
|22
|Lance Stroll
|0
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Fórmula 1
Recién en
Recomendado por la redacción
Antonelli VENCE a Russell por pole; Verstappen, HUMILLADO y Bortoleto BRILLA en Japón
GP de Japón: Sainz logra el MILAGRO; Checo vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1
Colapinto entrega el MAYOR RECONOCIMIENTO posible a Checo Pérez
¡Mercedes defiende su VENTAJA dentro de la nueva F1!
Últimas Noticias
Antonelli VENCE a Russell por pole; Verstappen, HUMILLADO y Bortoleto BRILLA en Japón
- Hoy 08:06
GP de Japón: Sainz logra el MILAGRO; Checo vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1
- Hoy 07:50
¿Cómo ver el GP de Japón 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber
- 2 hours ago
Resumen del GP de Japón: Resultado FP3 y clasificación; Parrilla de salida
- 2 hours ago
Checo F1: vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1 del qualy del GP de Japón
- 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso REGRESA; Aston Martin ROMPE EL SILENCIO; Williams RESPALDA críticas
- 2 hours ago
Más leído
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas
- 13 marzo
El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China
- 15 marzo
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin
- 12 marzo
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China
- 13 marzo
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
- 13 marzo
CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026
- 11 marzo