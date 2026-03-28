PREOCUPANTE FP3 para Colapinto y Checo en Japón; Antonelli vence a Russell
PREOCUPANTE FP3 para Colapinto y Checo en Japón; Antonelli vence a Russell
GPFans te presenta los resultados del tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.
Kimi Antonelli marcó la vuelta más rápida con un tiempo de 1:29.362 segundos, superando por 0.254 a George Russell. Detrás quedaron Charles Leclerc, Oscar Piastri y Lewis Hamilton.
Lando Norris, quien tuvo problemas al inicio de la sesión, quedó sexto. Detrás llegó Nico Hulkenberg, con Max Verstappen, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly completando el Top 10.
Franco Colapinto finalizó 17°, lejos de su compañero en Alpine, pero por delante de Carlos Sainz. Sergio Pérez quedó detrás de Valtteri Bottas, pero superó a Lance Stroll y Fernando Alonso, este último finalizado en el fondo de la tabla de tiempos.
GP de Japón: FP3
|Posición
|Piloto
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Charles Leclerc
|4
|Oscar Piastri
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Lando Norris
|7
|Nico Hulkenberg
|8
|Max Verstappen
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Pierre Gasly
|11
|Isack Hadjar
|12
|Liam Lawson
|13
|Arvin Lindblad
|14
|Esteban Ocon
|15
|Oliver Bearman
|16
|Alex Albon
|17
|Franco Colapinto
|18
|Carlos Sainz
|19
|Valtteri Bottas
|20
|Sergio Pérez
|21
|Lance Stroll
|22
|Fernando Alonso
Relacionado: Checo sufre en la FP2 de Japón, Piastri fue el MÁS RÁPIDO
¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?
GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.
George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.
Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|George Russell
|51
|2
|Kimi Antonelli
|47
|3
|Charles Leclerc
|34
|4
|Lewis Hamilton
|33
|5
|Oliver Bearman
|17
|6
|Lando Norris
|15
|7
|Pierre Gasly
|9
|8
|Max Verstappen
|8
|9
|Liam Lawson
|8
|10
|Arvid Lindblad
|4
|11
|Isack Hadjar
|3
|12
|Oscar Piastri
|2
|13
|Carlos Sainz
|2
|14
|Gabriel Bortoleto
|1
|15
|Franco Colapinto
|0
|16
|Esteban Ocon
|0
|17
|Nico Hülkenberg
|0
|18
|Alex Albon
|0
|19
|Valtteri Bottas
|0
|20
|Sergio Pérez
|0
|21
|Fernando Alonso
|0
|22
|Lance Stroll
|0
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