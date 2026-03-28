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Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

PREOCUPANTE FP3 para Colapinto y Checo en Japón; Antonelli vence a Russell

Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop — Foto: © IMAGO

PREOCUPANTE FP3 para Colapinto y Checo en Japón; Antonelli vence a Russell

GPFans te presenta los resultados del tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli marcó la vuelta más rápida con un tiempo de 1:29.362 segundos, superando por 0.254 a George Russell. Detrás quedaron Charles Leclerc, Oscar Piastri y Lewis Hamilton.

Lando Norris, quien tuvo problemas al inicio de la sesión, quedó sexto. Detrás llegó Nico Hulkenberg, con Max Verstappen, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly completando el Top 10.

Franco Colapinto finalizó 17°, lejos de su compañero en Alpine, pero por delante de Carlos Sainz. Sergio Pérez quedó detrás de Valtteri Bottas, pero superó a Lance Stroll y Fernando Alonso, este último finalizado en el fondo de la tabla de tiempos.

GP de Japón: FP3

Posición Piloto
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Charles Leclerc
4Oscar Piastri
5Lewis Hamilton
6Lando Norris
7Nico Hulkenberg
8Max Verstappen
9Gabriel Bortoleto
10Pierre Gasly
11Isack Hadjar
12Liam Lawson
13Arvin Lindblad
14Esteban Ocon
15Oliver Bearman
16Alex Albon
17Franco Colapinto
18Carlos Sainz
19Valtteri Bottas
20Sergio Pérez
21Lance Stroll
22Fernando Alonso

Relacionado: Checo sufre en la FP2 de Japón, Piastri fue el MÁS RÁPIDO

¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

Pos. Piloto Puntos
1George Russell51
2Kimi Antonelli47
3Charles Leclerc34
4Lewis Hamilton33
5Oliver Bearman17
6Lando Norris15
7Pierre Gasly9
8Max Verstappen8
9Liam Lawson8
10Arvid Lindblad4
11Isack Hadjar3
12Oscar Piastri2
13Carlos Sainz2
14Gabriel Bortoleto1
15Franco Colapinto0
16Esteban Ocon0
17Nico Hülkenberg0
18Alex Albon0
19Valtteri Bottas0
20Sergio Pérez0
21Fernando Alonso0
22Lance Stroll0

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