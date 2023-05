Daniel Suárez ha logrado uno de sus mejores resultados de la temporada al conquistar la pole position en el North Wilkesboro Speedway de la Nascar que albergará la All-Star Race este domingo.

Para poder hacerse de la posición de honor en la carrera, el mexicano tuvo que conseguir la victoria en el heat eliminatorio, aprovechando lo pequeño del óvalo, uno donde no se corría desde 1996.

Con un tiempo cronometrado de 13.297 segundos, además se pone a solo 13 puntos de la zona de los playoffs de pilotos, buscando colarse en estas últimas carreras para escalar a rivales como Chase Briscoe que están por el momento delante de Suárez.

El instante que definió la clasificación para Daniel fue el momento cuando rebasó a Chase Elliott para colocarse líder y quedarse con la pole position.

Daniel Suarez takes the lead in heat one pic.twitter.com/GoTDRFlLLK

Para la fase de playoffs de la NASCAR Cup Series 2023 se calificarán16 pilotos. La carrera de mañana se disputará a las 18:00 hrs tiempo de México.

Starting lineup for Sunday's All-Star Race at North Wilkesboro. Daniel Suarez on the pole, with Chris Buescher second. pic.twitter.com/0fwXw2WOzt