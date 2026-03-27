Verstappen es atacado por su INACEPTABLE conducta en la F1
Verstappen es atacado por su INACEPTABLE conducta en la F1
El comentarista de Viaplay, Atle Gulbrandsen, ha criticado abiertamente la actitud de Max Verstappen durante el día de prensa en Japón.
El cuatro veces campeón mundial generó polémica al excluir de la zona de hospitalidad de Red Bull Racing a un periodista del diario británico The Guardian. Según Gulbrandsen, esta decisión daña de manera significativa la relación entre la Fórmula 1 y la prensa.
El incidente se produjo el pasado jueves, cuando Verstappen se negó a iniciar su sesión programada mientras el periodista Giles Richards seguía presente.
El piloto dejó claro que no tenía intención de hablar en compañía del británico, afirmando con frustración: “No digo nada hasta que se vaya”. Cuando Richards sugirió que la situación recordaba una pregunta hecha el año anterior, Verstappen volvió a insistir de manera tajante: “Fuera”.
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El origen en Abu Dhabi
El desencadenante de esta tensión entre Verstappen y Richards se remonta a la final de temporada en Abu Dhabi, en diciembre del año pasado. Durante ese fin de semana, el periodista preguntó sobre un incidente ocurrido en el Gran Premio de España, en el que Verstappen chocó con George Russell y fue sancionado con una penalización de diez segundos, costándole valiosos puntos en la lucha por el campeonato. Richards insinuó que ese episodio fue decisivo para que el piloto perdiera el título, ya que terminó la temporada apenas dos puntos por detrás de Lando Norris. Ante tal cuestionamiento, Verstappen no dudó en replicar con enojo, refiriéndose a la pregunta como algo salido de una “sonrisa ingenua”.
Comportamiento inaceptable
Atle Gulbrandsen, que sigue de cerca el mundo de la Fórmula 1 tanto como comentarista para Viaplay como periodista, considera que la actitud de Verstappen ha sobrepasado todos los límites. El noruego sostuvo que un piloto del calibre de Verstappen no debería comportarse de esta manera ante los medios. “A menos que exista información de la que desconozca, como representante de la prensa libre debo decir que la actitud de Max Verstappen en Suzuka es simplemente inaceptable”, afirmó a través de sus redes sociales.
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