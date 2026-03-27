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Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock

Williams RESPALDA críticas de Verstappen a la F1

Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock — Foto: © IMAGO

Williams RESPALDA críticas de Verstappen a la F1

Alexander Albon, compañero de Carlos Sainz en Williams, ha expresado su opinión sobre el estado actual de la Fórmula 1.

El piloto de Williams comparte, al menos en parte, las fuertes críticas de Max Verstappen hacia las normativas vigentes y comenta que la forma de competir hoy en día está muy alejada de lo que se vive de manera natural para los pilotos. Aun así, el británico de ascendencia tailandesa reconoce que esta nueva era también ofrece oportunidades.

La crítica surge en un momento en que la competición ha cambiado radicalmente con la incorporación de nuevos sistemas de producción de energía. Ahora la potencia del motor de combustión y la eléctrica se equilibran casi por igual.

Verstappen ya había mostrado su descontento, llegando incluso a calificar las nuevas reglas como “anti-racing”. De cara al Gran Premio de Japón, que se disputa este fin de semana en el circuito de Suzuka, el piloto holandés cuenta con el apoyo de su antiguo compañero de equipo.

Ninguna dinámica natural

Según Albon, las normativas técnicas hacen que los monoplazas se sientan “antinaturales” para los pilotos. El cambio hacia una fórmula centrada en la eficiencia altera la dinámica tradicional de la competición. Por ello, en zonas rectas los pilotos se ven obligados a moderar la aceleración, o incluso a frenar, para recuperar energía a la batería.

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Cuestión de perspectiva

Para Albon, esta manera de conducir no debería definir a la máxima categoría del automovilismo. El piloto señala que el nuevo modo manual de anulación, que ha sustituido al tradicional DRS, interfiere con el estilo natural de ataque. Esto obliga a los pilotos a gestionar estratégicamente el consumo de energía en lugar de confiar únicamente en la velocidad: "Es, en definitiva, una cuestión de perspectiva", cita Motorsport.com. No se trata de una forma genuina de competir.

Duras críticas de Verstappen

El piloto de ascendencia tailandesa continúa: "Max se encuentra en una posición en la que, habiendo logrado tanto, espera poder pilotar el mejor coche. Para otros, esta situación es una oportunidad para adaptarse y descubrir rendimientos en otros aspectos. La mayoría de los pilotos lo consideran un reto enorme. Hay que estar dispuesto a entender estas nuevas máquinas. Dicho esto, puede sonar a algo poco contundente, pero entiendo de dónde viene. En muchos sentidos, es simplemente lo que es."

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