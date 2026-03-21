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China, F1, start

F1 Hoy: los ganadores más jóvenes; Piloto del día

China, F1, start — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: los ganadores más jóvenes; Piloto del día

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 20 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

F1 2026: ¿Quiénes son los ganadores más jóvenes de una carrera? La lista con Kimi Antonelli. ::: LEER MÁS

Piloto del día F1 2026: Kimi Antonelli se lleva el premio tras ganar en China. ::: LEER MÁS

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