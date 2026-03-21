El mensaje de Checo Pérez que va a ENFURECER a Franco Colapinto

Sergio Pérez lanzó un mensaje que podría enfurecer a Franco Colapinto y todos los pilotos que usen motores Mercedes.

El corredor mexicano es uno más de los pilotos que no ha escondido su incomodidad por las regulaciones de la temporada. Un campeonato que, hasta ahora, ha sido dominado por Mercedes.

En declaraciones durante el fin de semana del GP de China, esto fue lo que dijo Checo: “Necesitamos discutir qué podemos hacer por el deporte. Creo que nadie está feliz con la Fórmula 1 actual que tenemos.

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"Ni los fans, ni los pilotos, ni los equipos. No es bueno para el show. Espero podamos encontrar un punto medio pronto. Creo que será muy difícil porque necesitas que todos los equipos estén de acuerdo", apuntó.

Cualquier cambio en las regulaciones significaría que Franco y su equipo perderían la importante ventaja que cuentan en el apartado de los motores.

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¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

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