Aloisio Hernández

Viernes 19 Mayo 2023 09:49

Karun Chandhok, ex piloto de Fórmula 1, cree que Red Bull Racing es exitoso porque no cuentan con un solo punto débil y tienen a Sergio Pérez y Max Verstappen.

El equipo austriaco ya era el equipo dominante en la Fórmula 1 en 2022 con diecisiete victorias en 22 carreras, pero en 2023, el equipo de carreras parece estar dando un paso más.

El equipo de Max y Sergio ganó las cinco primeras carreras y lo hizo en cuatro ocasiones con un doblete, por lo que los pilotos también ocupan cómodamente las dos primeras posiciones del campeonato.

Por lo tanto, la limitación del tiempo de desarrollo en el túnel de viento no parece perjudicar a Red Bull por el momento y eso no se puede atribuir a un factor, según el ex piloto de Fórmula.

"No tienen ninguna debilidad. Es como un equipo de béisbol que tiene nueve bateadores fuertes", dijo Chandhok a Sky Sports F1 Podcast.

Checo y Max están mano a mano por el título de 2023

"Tienen dos pilotos increíbles, el coche es rápido en la calificación, maneja bien sus neumáticos y puede adelantar, el motor es fuerte, el equipo estratégico es brillante y también lo es el equipo de mecánicos.

"Y no falta Adrian, que se acerca a los 40 años año a la vanguardia del deporte y todavía está motivado. Su cerebro todavía está allí y motiva al equipo que lo rodea. Simplemente no hay debilidades en ese equipo", apuntó.

El arma secreta

Especialmente en las carreras, Red Bull no tiene medida este año y el equipo se beneficia perfeccionando el sistema DRS.

El analista también se pronunció sobre este tema: "Es genial, ¿no? Hemos tenido DRS durante 12 años y simplemente pensaron 'está bien, necesitamos encontrar algo que nos brinde esta increíble ventaja, así que no importa si no calificamos en la primera fila'", dice Chandhok sobre el llamado triple DRS de Red Bull.

"Alguien me mostró cifras de arrastre y cuando presionaron el botón mágico, el Red Bull en Bakú perdió entre el 24 y el 25% del arrastre. La mayoría de los otros equipos tenían entre el 14 y el 15%.

"Así que les dieron a los pilotos velocidad libre. La mayoría de las veces calificarán al frente, pero si no lo hacen, pasarán por el campo", finalizó.

