Pocos podrán creer que a esta altura de la Fórmula 1 2026 Max Verstappen tiene más gastos por daños en Red Bull a comparación de Sergio Pérez en sus primeras carreras con Cadillac.

El corredor cuatro veces campeón del mundo habría gastado hasta 350,000 dólares por sus incidentes en su monoplaza. Esta cifra supera la de otros corredores como Sergio Pérez, Lando Norris o Carlos Sainz.

Checo apenas cuenta con 210,000 dólares en gastos por daños en su Cadillac, mientras que Kimi Antonelli encabeza la lista con una impresionante cifra de 907,000 dólares.

Otros como Franco Colapinto, Charles Leclerc o Lewis Hamilton aún no tienen registro en la lista generada por RacingNews365 y que siempre es motivo de polémica.

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¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

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Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano regresó a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

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