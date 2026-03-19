Han dado a conocer cuál es la diferencia real entre los motores que ocupan Sergio Pérez y Fernando Alonso.

El monoplaza Cadillac y el Aston Martin han mostrado diferencias importantes en el comienzo del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1, lo que ha despertado cuestionamientos contra la escudería del bicampeón del mundo.

Antonio Lobato, reconocido periodista español, informó lo siguiente sobre el nivel de las unidades de potencia en una charla con SoyMotor: "Cadillac le metía medio segundo en las rectas a Aston Martin en cada vuelta.

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"La cabeza entre 1.5 y 2 segundos solamente en las rectas. La carencia de potencia del motor Honda está muy por encima de los 50 CV", confesó.

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¿Qué pasó en el GP de China?

La segunda carrera del año volvió a ser un desfile de abandonos y retiros debido a problemas mecánicos. En los primeros minutos, se anunció que Gabriel Bortoleto y Alexander Albon no iniciarían la carrera, con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri tampoco iniciando el Gran Premio.

En el arranque, con cuatro autos ya en DNF, Lewis Hamilton tomó el liderato, con Charles Leclerc avanzando también hasta la tercera posición. Franco Colapinto también consiguió algunas posiciones, aunque otros como Sergio Pérez no tuvieron la misma suerte porque el corredor mexicano terminó chocando con Valtteri Bottas, su compañero de equipo.

Mercedes no tardó en volver al liderato y en la tercera vuelta fue cuando Kimi Antonelli tomó el liderato de la carrera. Las posiciones parecían estabilizarse, hasta que en la vuelta 11 Lance Stroll abandonó la carrera, provocando la salida de un Safety Car.

Colapinto decidió quedarse afuera, lo que le permitió subir en la parrilla. Ya en el reinicio, el argentino cayó al quinto lugar, mientras que Antonelli siguió en la primera posición. En la vuelta 25 comenzaron dos grandes duelos en la pista, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton peleando por la P3, mientras más abajo Franco Colapinto trataba de defender su P5 de Esteban Ocon.

Al final, para la vuelta 29, Russell regresó detrás de Antonelli tras rebasar sin problemas a los Ferrari que seguían peleando entre ellos, mientras que Colapinto regresó al octavo lugar, aunque seguía sin ir a los pits. Fue en el giro 33 de la carrera que Franco paró, aunque a la salida de boxes se encontró de nuevo con Ocon, teniendo un choque que mandó a Franco a la 12ª posición.

Ya en la parte final de la carrera, volvió el desfile de DNF y fue Fernando Alonso quien finalmente tuvo que abandonar debido a las vibraciones en su Aston Martin. Algunas vueltas después, fue Max Verstappen quien también se retiraba por problemas mecánicos.

Leclerc decidió ya no pelear con Hamilton por el último lugar del podio, mientras que Antonelli conservó la P1 y regresó a Italia a una victoria en la F1, la primera desde 2006.

Posición Piloto 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oliver Bearman 6 Pierre Gasly 7 Liam Lawson 8 Isack Hadjar 9 Carlos Sainz 10 Franco Colapinto 11 Nico Hulkenberg 12 Arvid Lindblad 13 Valtteri Bottas 14 Esteban Ocon 15 Sergio Pérez 16 Max Verstappen 17 Fernando Alonso 18 Lance Stroll 19 Oscar Piastri 20 Lando Norris 21 Gabriel Bortoleto 22 Alex Albon

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