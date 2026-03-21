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Japanese Grand Prix, start, 2025t, generic

GP de Japón F1 2026: ¿Cuáles son los primeros reportes del clima?

Japanese Grand Prix, start, 2025t, generic — Foto: © IMAGO

GP de Japón F1 2026: ¿Cuáles son los primeros reportes del clima?

La Fórmula 1 desembarcará la próxima semana en el legendario circuito de Suzuka para disputar el Gran Premio de Japón. Tradicionalmente, la carrera se ha celebrado en otoño, pero al cambiarse a marzo se vivirá una dinámica totalmente distinta.

Con George Russell encabezando el campeonato y Andrea Kimi Antonelli, que llega en plena forma tras su victoria en China, la atención se centra en la lucha deportiva. Sin embargo, los pronósticos indican que los equipos deberán adaptarse a condiciones meteorológicas inestables.

Las temperaturas más bajas de marzo, en comparación con las habituales fechas otoñales, afectan considerablemente la estrategia de neumáticos. Pirelli ha elegido para este fin de semana los tres compuestos más duros: C1, C2 y C3.

La dificultad para calentar el compuesto C1 bajo estas condiciones puede complicar el arranque y las reacciones tras las paradas en boxes. Además, existe el riesgo de que una pista "verde" se genere si la lluvia remueve el asfalto del caucho, reduciendo la adherencia y favoreciendo el fenómeno del "graining".

El viernes 27 de marzo, cuando se celebrarán las dos primeras sesiones libres, llevar un paraguas en Suzuka será casi obligatorio. Se espera una probabilidad de lluvia del 95%, con un acumulado aproximado de 9 mm y temperaturas que oscilarán entre 11 y 17 °C.

Aunque se pronostican unas cuatro horas de sol, los pilotos probablemente recurrirán repetidamente a los neumáticos de lluvia para familiarizarse con la pista. La elevada humedad, del 78%, añade un reto más a las condiciones ya complejas.

El sábado, día en que se definirá la parrilla, la amenaza de precipitaciones sigue latente. A pesar de que se prevén ocho horas de sol, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 80% y se esperan cerca de 4 mm de agua, lo que podría dar lugar a sorpresas durante las sesiones de clasificación.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 18 °C, mientras que durante la noche podrían descender hasta los 11 °C. Los aficionados en las gradas deben mantenerse alerta, ya que la exposición directa al sol podría causar quemaduras en apenas 15 a 25 minutos.

El domingo 29 de marzo, al inicio de la carrera, el clima se presenta como una incógnita. Con un 75% de probabilidad de lluvia y una precipitación estimada de 3 mm, la temperatura durante el día rondará los 18 °C, aunque la sensación térmica podría ser menor debido a los vientos del suroeste.

Con siete horas de sol en el pronóstico, es muy probable que la carrera se desarrolle en condiciones variables, lo que hará que las estrategias en boxes sean determinantes para el resultado final.

Aunque en esta época del año es posible que se registren lluvias intensas debido al cambio de estaciones, ni equipos ni aficionados deben temer fenómenos extremos como los tifones. La temporada de tifones en Japón se extiende tradicionalmente de mayo a octubre, alcanzando su pico en agosto y septiembre.

En marzo, el riesgo de ciclones tropicales es prácticamente insignificante, permitiendo que la atención se centre en cómo gestionar las características lluvias propias de la primavera japonesa.

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¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

Pos. Piloto Puntos
1George Russell51
2Kimi Antonelli47
3Charles Leclerc34
4Lewis Hamilton33
5Oliver Bearman17
6Lando Norris15
7Pierre Gasly9
8Max Verstappen8
9Liam Lawson8
10Arvid Lindblad4
11Oscar Piastri3
12Carlos Sainz2
13Gabriel Bortoleto2
14Franco Colapinto1
15Esteban Ocon0
16Alexander Albon0
17Sergio Pérez0
18Fernando Alonso0
19Lance Stroll0
20Nico Hülkenberg0

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