ESCÁNDALO: La FIA busca ADELANTAR la AYUDA a Fernando Alonso

La FIA buscaría adelantar una medida que ayudaría a Fernando Alonso y Aston Martin en 2026.

De acuerdo con información de Motorsport-Magazín, el organismo rector del automovilismo buscaría adelantar la fecha del ADUO, un mecanismo para reducir la distancia de rendimiento entre motores.

"Según la información de Motorsport-Magazin.com, la FIA hará una propuesta a los fabricantes de motores para adelantar la fecha límite. Debido a que solo se espera viento en contra de Mercedes, la propuesta debería ser aprobada.

El artículo sigue tras el video

"Si bien es probable que las cuotas de motores permanezcan intactas debido a la reducción esperada (de hecho, las carreras aún podrían compensarse) del calendario de carreras de 24 a 22 Grandes Premios, bien podría haber cambios en el calendario de actualizaciones de motores", revelaron.

Relacionado: ESCÁNDALO: Mercedes EXPONE la decisión de Aston Martin que ARRUINÓ a Fernando Alonso

¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!