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Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026

Checo Pérez y Cadillac HUMILLAN a Mercedes en China

Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026 — Foto: © IMAGO

Checo Pérez y Cadillac HUMILLAN a Mercedes en China

Sergio Pérez y Cadillac pudieron terminar en 15° lugar del Gran Premio de China, pero durante la carrera dejaron un registró que humilló a otros equipos como Mercedes o Ferrari.

El equipo del corredor mexicano es de reciente creación, por lo que era de esperarse que no pudieran competir por los primeros puestos de las carreras; sin embargo, han dejado señales positivas en sus dos primeros Grandes Premios.

Uno de ellos fue durante la pasada carrera en Shanghai, donde según estadísticas de la cuenta F1BigData, el Cadillac de Checo Pérez registró su mayor velocidad punta en 352 kilómetros por hora.

Ningún otro monoplaza tuvo uno marca como la del mexicano, con Carlos Sainz y Pierre Gasly lo que quedaron detrás del auto estadounidense. Para tener referencia, la mejor velocidad punta de Mercedes fue de apenas 348 km/h, apenas la sexta más alta.

Aunque es evidente que se necesita muchísimo más que velocidad para poder siquiera sumar puntos, es una muestra de que el manejo de Sergio Pérez sigue fino y es capaz de dar sorpresas.

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¿Qué pasó en el GP de China?

La segunda carrera del año volvió a ser un desfile de abandonos y retiros debido a problemas mecánicos. En los primeros minutos, se anunció que Gabriel Bortoleto y Alexander Albon no iniciarían la carrera, con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri tampoco iniciando el Gran Premio.

En el arranque, con cuatro autos ya en DNF, Lewis Hamilton tomó el liderato, con Charles Leclerc avanzando también hasta la tercera posición. Franco Colapinto también consiguió algunas posiciones, aunque otros como Sergio Pérez no tuvieron la misma suerte porque el corredor mexicano terminó chocando con Valtteri Bottas, su compañero de equipo.

Mercedes no tardó en volver al liderato y en la tercera vuelta fue cuando Kimi Antonelli tomó el liderato de la carrera. Las posiciones parecían estabilizarse, hasta que en la vuelta 11 Lance Stroll abandonó la carrera, provocando la salida de un Safety Car.

Colapinto decidió quedarse afuera, lo que le permitió subir en la parrilla. Ya en el reinicio, el argentino cayó al quinto lugar, mientras que Antonelli siguió en la primera posición. En la vuelta 25 comenzaron dos grandes duelos en la pista, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton peleando por la P3, mientras más abajo Franco Colapinto trataba de defender su P5 de Esteban Ocon.

Al final, para la vuelta 29, Russell regresó detrás de Antonelli tras rebasar sin problemas a los Ferrari que seguían peleando entre ellos, mientras que Colapinto regresó al octavo lugar, aunque seguía sin ir a los pits. Fue en el giro 33 de la carrera que Franco paró, aunque a la salida de boxes se encontró de nuevo con Ocon, teniendo un choque que mandó a Franco a la 12ª posición.

Ya en la parte final de la carrera, volvió el desfile de DNF y fue Fernando Alonso quien finalmente tuvo que abandonar debido a las vibraciones en su Aston Martin. Algunas vueltas después, fue Max Verstappen quien también se retiraba por problemas mecánicos.

Leclerc decidió ya no pelear con Hamilton por el último lugar del podio, mientras que Antonelli conservó la P1 y regresó a Italia a una victoria en la F1, la primera desde 2006.

Posición Piloto
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Lewis Hamilton
4Charles Leclerc
5Oliver Bearman
6Pierre Gasly
7Liam Lawson
8Isack Hadjar
9Carlos Sainz
10Franco Colapinto
11Nico Hulkenberg
12Arvid Lindblad
13Valtteri Bottas
14Esteban Ocon
15Sergio Pérez
16Max Verstappen
17Fernando Alonso
18Lance Stroll
19Oscar Piastri
20Lando Norris
21Gabriel Bortoleto
22Alex Albon

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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