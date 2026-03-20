Piloto del día F1 2026: Kimi Antonelli se lleva el premio tras ganar en China

El campeonato de Fórmula 1 2026 ya está en marcha y, al igual que en años anteriores, los aficionados pueden votar en cada carrera por su Piloto del Día. Durante toda la temporada te mantendremos al tanto de cómo evoluciona la votación.

El premio Piloto del Día es un galardón oficial de la Fórmula 1, introducido en 2016. No se trata de premiar al ganador de la carrera o al piloto con la máquina más rápida, sino al que, según el público, ha ofrecido la mejor actuación superando grandes desafíos.

Kimi Antonelli fue declarado favorito en la apertura del campeonato en Australia. El piloto de Mercedes consiguió su primera victoria en el circuito de Shanghái y, por ello, los fans lo premiaron como Piloto del Día, acumulando un 23,4% de los votos. Lewis Hamilton, que regresaba a lo más alto, obtuvo un 22,3%, seguido de Franco Colapinto (11,4%) y Oliver Bearman (10,2%). Max Verstappen completó la clasificación en quinto puesto con un 7,1%.

Piloto del Día 2026

El artículo sigue tras el video

Carrera Piloto del Día Posición Final Votos GP Australia Max Verstappen 6 30,0% GP China Kimi Antonelli 1 23,4% GP Japón – – – GP Bahrein – – – GP Arabia Saudí – – – GP Miami – – – GP Canadá – – – GP Mónaco – – – GP Barcelona-Cataluña – – – GP Austria – – – GP Gran Bretaña – – – GP Bélgica – – – GP Hungría – – – GP Países Bajos – – – GP Italia – – – GP España – – – GP Azerbaiyán – – – GP Singapur – – – GP Estados Unidos – – – GP Ciudad de México – – – GP São Paulo – – – GP Las Vegas – – – GP Qatar – – – GP Abu Dabi – – –

¿Cómo se elige el Piloto del Día?

Al concluir cada carrera, el título de Piloto del Día se otorga al conductor que ha recibido la mayor cantidad de votos de los fans. La votación está abierta desde el inicio de la carrera hasta los momentos finales.

¿Cómo votar por el Piloto del Día?

Votar por tu piloto favorito es muy sencillo. Solo tienes que dirigirte a la página oficial de votación de la Fórmula 1 para emitir tu voto.

¿Recibe algún premio el Piloto del Día?

Aunque esta distinción es un gran reconocimiento por parte del público, los pilotos no reciben ningún premio económico ni bonificación por ser nombrados Piloto del Día. Se trata únicamente de un merecido tributo a sus actuaciones.

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¿Qué pasó en el GP de China?

La segunda carrera del año volvió a ser un desfile de abandonos y retiros debido a problemas mecánicos. En los primeros minutos, se anunció que Gabriel Bortoleto y Alexander Albon no iniciarían la carrera, con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri tampoco iniciando el Gran Premio.

En el arranque, con cuatro autos ya en DNF, Lewis Hamilton tomó el liderato, con Charles Leclerc avanzando también hasta la tercera posición. Franco Colapinto también consiguió algunas posiciones, aunque otros como Sergio Pérez no tuvieron la misma suerte porque el corredor mexicano terminó chocando con Valtteri Bottas, su compañero de equipo.

Mercedes no tardó en volver al liderato y en la tercera vuelta fue cuando Kimi Antonelli tomó el liderato de la carrera. Las posiciones parecían estabilizarse, hasta que en la vuelta 11 Lance Stroll abandonó la carrera, provocando la salida de un Safety Car.

Colapinto decidió quedarse afuera, lo que le permitió subir en la parrilla. Ya en el reinicio, el argentino cayó al quinto lugar, mientras que Antonelli siguió en la primera posición. En la vuelta 25 comenzaron dos grandes duelos en la pista, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton peleando por la P3, mientras más abajo Franco Colapinto trataba de defender su P5 de Esteban Ocon.

Al final, para la vuelta 29, Russell regresó detrás de Antonelli tras rebasar sin problemas a los Ferrari que seguían peleando entre ellos, mientras que Colapinto regresó al octavo lugar, aunque seguía sin ir a los pits. Fue en el giro 33 de la carrera que Franco paró, aunque a la salida de boxes se encontró de nuevo con Ocon, teniendo un choque que mandó a Franco a la 12ª posición.

Ya en la parte final de la carrera, volvió el desfile de DNF y fue Fernando Alonso quien finalmente tuvo que abandonar debido a las vibraciones en su Aston Martin. Algunas vueltas después, fue Max Verstappen quien también se retiraba por problemas mecánicos.

Leclerc decidió ya no pelear con Hamilton por el último lugar del podio, mientras que Antonelli conservó la P1 y regresó a Italia a una victoria en la F1, la primera desde 2006.

Posición Piloto 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oliver Bearman 6 Pierre Gasly 7 Liam Lawson 8 Isack Hadjar 9 Carlos Sainz 10 Franco Colapinto 11 Nico Hulkenberg 12 Arvid Lindblad 13 Valtteri Bottas 14 Esteban Ocon 15 Sergio Pérez 16 Max Verstappen 17 Fernando Alonso 18 Lance Stroll 19 Oscar Piastri 20 Lando Norris 21 Gabriel Bortoleto 22 Alex Albon

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