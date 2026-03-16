¿Quiénes son los ganadores más jóvenes de una carrera de F1? La lista con Kimi Antonelli

Antonelli se unió a la prestigiosa lista en China en 2026.

GPFans te presenta la lista de pilotos más jóvenes que ganaron una carrera en la historia de la Fórmula 1.

Max Verstappen sigue siendo el ganador más joven en la historia de Grandes Premios de F1, otro récord más en manos de la brillante superestrella de Red Bull. En 2016, Verstappen desplazó a Sebastian Vettel al conseguir una victoria sensacional en el Gran Premio de España, en su debut con Red Bull.

A la tierna edad de 18 años, 7 meses y 15 días, el holandés demostró en Barcelona que era la promesa del futuro, al contrarrestar con una actuación increíble los múltiples embates de Ferrari encabezados por Kimi Raikkonen. Casi diez años después, Verstappen suma cuatro títulos mundiales y su marca como genio precoz permanece intacta.

¿Quiénes son los ganadores más jóvenes en la F1?

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Actualmente, Verstappen ostenta el récord de ser el piloto más joven en ganar una carrera de F1. Antes de él, Sebastian Vettel había establecido ese hito al ganar con Toro Rosso en 2008.

Ahora se suma un nuevo nombre a la lista: el italiano de 19 años, Kimi Antonelli, quien se posiciona en el segundo puesto tras lograr una brillante victoria en el Gran Premio de China 2026.

A continuación, presentamos los 10 pilotos más jóvenes en la historia de la F1 en lograr una victoria:

Piloto Edad Gran Premio Equipo Max Verstappen 18a 07m 15d España 2016 Red Bull Racing Kimi Antonelli 19a 06m 19d China 2026 Mercedes Sebastian Vettel 21a 02m 11d Italia 2008 Toro Rosso Charles Leclerc 21a 10m 16d Bélgica 2019 Ferrari Fernando Alonso 22a 00m 26d Hungría 2003 Renault Troy Ruttman 22a 02m 19d Indianapolis 1952 J. C. Agajanian Bruce McLaren 22a 03m 12d EE.UU. 1959 Cooper-Climax Lewis Hamilton 22a 05m 03d Canadá 2007 McLaren Oscar Piastri 23a 03m 15d Hungría 2024 McLaren Kimi Raikkonen 23a 05m 06d Malasia 2003 McLaren

Nota: La victoria de Troy Ruttman en las 500 Millas de Indianápolis de 1952 figura en esta lista, ya que la carrera formó parte del Campeonato Mundial Oficial de Pilotos de ese año.

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¿Qué pasó en el GP de China?

La segunda carrera del año volvió a ser un desfile de abandonos y retiros debido a problemas mecánicos. En los primeros minutos, se anunció que Gabriel Bortoleto y Alexander Albon no iniciarían la carrera, con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri tampoco iniciando el Gran Premio.

En el arranque, con cuatro autos ya en DNF, Lewis Hamilton tomó el liderato, con Charles Leclerc avanzando también hasta la tercera posición. Franco Colapinto también consiguió algunas posiciones, aunque otros como Sergio Pérez no tuvieron la misma suerte porque el corredor mexicano terminó chocando con Valtteri Bottas, su compañero de equipo.

Mercedes no tardó en volver al liderato y en la tercera vuelta fue cuando Kimi Antonelli tomó el liderato de la carrera. Las posiciones parecían estabilizarse, hasta que en la vuelta 11 Lance Stroll abandonó la carrera, provocando la salida de un Safety Car.

Colapinto decidió quedarse afuera, lo que le permitió subir en la parrilla. Ya en el reinicio, el argentino cayó al quinto lugar, mientras que Antonelli siguió en la primera posición. En la vuelta 25 comenzaron dos grandes duelos en la pista, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton peleando por la P3, mientras más abajo Franco Colapinto trataba de defender su P5 de Esteban Ocon.

Al final, para la vuelta 29, Russell regresó detrás de Antonelli tras rebasar sin problemas a los Ferrari que seguían peleando entre ellos, mientras que Colapinto regresó al octavo lugar, aunque seguía sin ir a los pits. Fue en el giro 33 de la carrera que Franco paró, aunque a la salida de boxes se encontró de nuevo con Ocon, teniendo un choque que mandó a Franco a la 12ª posición.

Ya en la parte final de la carrera, volvió el desfile de DNF y fue Fernando Alonso quien finalmente tuvo que abandonar debido a las vibraciones en su Aston Martin. Algunas vueltas después, fue Max Verstappen quien también se retiraba por problemas mecánicos.

Leclerc decidió ya no pelear con Hamilton por el último lugar del podio, mientras que Antonelli conservó la P1 y regresó a Italia a una victoria en la F1, la primera desde 2006.

Posición Piloto 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oliver Bearman 6 Pierre Gasly 7 Liam Lawson 8 Isack Hadjar 9 Carlos Sainz 10 Franco Colapinto 11 Nico Hulkenberg 12 Arvid Lindblad 13 Valtteri Bottas 14 Esteban Ocon 15 Sergio Pérez 16 Max Verstappen 17 Fernando Alonso 18 Lance Stroll 19 Oscar Piastri 20 Lando Norris 21 Gabriel Bortoleto 22 Alex Albon

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