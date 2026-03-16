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Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

F1 Noticias Hoy: Esto dijo Antonelli tras victoria; los récords de Antonelli; Hamilton SE QUEJA DE MERCEDES

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025 — Foto: © IMAGO

F1 Noticias Hoy: Esto dijo Antonelli tras victoria; los récords de Antonelli; Hamilton SE QUEJA DE MERCEDES

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