Checo F1: La inesperada actitud con Bottas; El video de su choque en China
Checo F1: La inesperada actitud con Bottas; El video de su choque en China
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este domingo 15 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: ¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO por el choque con Valtteri Bottas en China! ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1 - VIDEO: ¡Valtteri Bottas LO CHOCA en el GP de China! ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Fórmula 1
Recién en
16:00
Recomendado por la redacción
Cadillac
¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO Checo Pérez por el choque con Valtteri Bottas en China!
Alpine
EXPLOTÓ el argentino: Franco Colapinto CULPA A LA FIA de ARRUINARLO en China
Williams
¡La BRONCA de Franco Colapinto CONTRA Carlos Sainz en China!
GP de China
¿Cómo queda el Campeonato de Constructores tras el GP de China? Todas las posiciones
Últimas Noticias
Cadillac
Checo F1: La inesperada actitud con Bottas; El video de su choque en China
- 1 hour ago
F1 Hoy
F1 Hoy: AMENAZANTE mensaje a Honda; La BRONCA de Colapinto con Sainz
- 2 hours ago
Alpine
Colapinto F1: CULPA A LA FIA de ARRUINARLO; Video de su choque en China
- 3 hours ago
F1 Hoy
Resumen GP de China: Crónica de la carrera, Así quedó el Campeonato de Pilotos y Constructores
- Hoy 16:00
Cadillac
¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO Checo Pérez por el choque con Valtteri Bottas en China!
- Hoy 15:00
Alpine
EXPLOTÓ el argentino: Franco Colapinto CULPA A LA FIA de ARRUINARLO en China
- Hoy 14:00
Más leído
7.500+ views
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
4.000+ views
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
4.000+ views
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
2.500+ views
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
2.500+ views
¡Cadillac recibe su primer CASTIGO en la F1!
- 3 marzo
2.500+ views
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas
- 13 marzo