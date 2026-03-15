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Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026

Checo F1: La inesperada actitud con Bottas; El video de su choque en China

Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP, 2026 — Foto: © IMAGO

Checo F1: La inesperada actitud con Bottas; El video de su choque en China

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este domingo 15 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO por el choque con Valtteri Bottas en China! ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1 - VIDEO: ¡Valtteri Bottas LO CHOCA en el GP de China! ::: LEER MÁS

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