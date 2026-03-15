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Bottas and Perez in plain t-shirts with orange flame background edited behind

¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO Checo Pérez por el choque con Valtteri Bottas en China!

Bottas and Perez in plain t-shirts with orange flame background edited behind — Foto: © IMAGO

¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO Checo Pérez por el choque con Valtteri Bottas en China!

Sergio Pérez tuvo un gesto y declaraciones para Valtteri Bottas tras el choque en el Gran Premio de China que pocos pueden creer.

El corredor mexicano se estrelló con su compañero de equipo en el inicio de la carrera en Shanghai. Para su fortuna, pudo terminar la carrera a diferencia de muchos otros.

En redes sociales se hizo viral el gesto de Checo con Bottas al bajarse de su monoplaza. El momento fue captado por la cámara del auto y mostró al mexicano dando la mano al finlandés mientras ambos veían la parte que quedó afectada del auto de Bottas.

Después, hablando con los medios de comunicación, el número 11 dijo lo siguiente sobre el incidente: “El contacto con Bottas fue mi culpa, fui muy optimista, así que una disculpa para Valtteri y el equipo. Me terminó costando la carrera. Luego iba a rebasarlo pero tuve problemas con el despliegue de energía, perdiendo 5 y 15 segundos", declaró el nacido en Jalisco.

Relacionado: VIDEO: ¡Valtteri Bottas CHOCA A CHECO PÉREZ en el GP de China!

¿Qué pasó en el GP de China?

La segunda carrera del año volvió a ser un desfile de abandonos y retiros debido a problemas mecánicos. En los primeros minutos, se anunció que Gabriel Bortoleto y Alexander Albon no iniciarían la carrera, con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri tampoco iniciando el Gran Premio.

En el arranque, con cuatro autos ya en DNF, Lewis Hamilton tomó el liderato, con Charles Leclerc avanzando también hasta la tercera posición. Franco Colapinto también consiguió algunas posiciones, aunque otros como Sergio Pérez no tuvieron la misma suerte porque el corredor mexicano terminó chocando con Valtteri Bottas, su compañero de equipo.

Mercedes no tardó en volver al liderato y en la tercera vuelta fue cuando Kimi Antonelli tomó el liderato de la carrera. Las posiciones parecían estabilizarse, hasta que en la vuelta 11 Lance Stroll abandonó la carrera, provocando la salida de un Safety Car.

Colapinto decidió quedarse afuera, lo que le permitió subir en la parrilla. Ya en el reinicio, el argentino cayó al quinto lugar, mientras que Antonelli siguió en la primera posición. En la vuelta 25 comenzaron dos grandes duelos en la pista, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton peleando por la P3, mientras más abajo Franco Colapinto trataba de defender su P5 de Esteban Ocon.

Al final, para la vuelta 29, Russell regresó detrás de Antonelli tras rebasar sin problemas a los Ferrari que seguían peleando entre ellos, mientras que Colapinto regresó al octavo lugar, aunque seguía sin ir a los pits. Fue en el giro 33 de la carrera que Franco paró, aunque a la salida de boxes se encontró de nuevo con Ocon, teniendo un choque que mandó a Franco a la 12ª posición.

Ya en la parte final de la carrera, volvió el desfile de DNF y fue Fernando Alonso quien finalmente tuvo que abandonar debido a las vibraciones en su Aston Martin. Algunas vueltas después, fue Max Verstappen quien también se retiraba por problemas mecánicos.

Leclerc decidió ya no pelear con Hamilton por el último lugar del podio, mientras que Antonelli conservó la P1 y regresó a Italia a una victoria en la F1, la primera desde 2006.

Posición Piloto
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Lewis Hamilton
4Charles Leclerc
5Oliver Bearman
6Pierre Gasly
7Liam Lawson
8Isack Hadjar
9Carlos Sainz
10Franco Colapinto
11Nico Hulkenberg
12Arvin Lindblad
13Valtteri Bottas
14Esteban Ocon
15Sergio Pérez
16Max Verstappen
17Fernando Alonso
18Lance Stroll
19Oscar Piastri
20Lando Norris
21Gabriel Bortoleto
22Alex Albon

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