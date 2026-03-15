close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Carlos Sainz, Franco Colapinto, 2025

¡La BRONCA de Franco Colapinto CONTRA Carlos Sainz en China!

Carlos Sainz, Franco Colapinto, 2025 — Foto: © IMAGO

¡La BRONCA de Franco Colapinto CONTRA Carlos Sainz en China!

Franco Colapinto reveló una enorme bronca contra Carlos Sainz tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

El corredor argentino confesó su enojo tras el duelo que mantuvo contra el piloto español en el final de la carrera en Shanghai. El Alpine finalizó P10, apenas detrás del Williams.

Esto fue lo que le dijo Colapinto a ESPN: "No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros. Tuve mucha mala suerte, estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón, está todo bien, pero arrancar con una estrategia distinta, una largada muy buena, paso muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado, ponen un safety car que no tiene sentido y eso es lo que más bronca me da.

"Con Carlos me quedé bastante caliente, que me ganó acá. Tenía unas ganas de pasarlo que estaba por tirarme en cualquier lado y iba a ser un desastre, pero me contuve y no me le tiré y quedé ahí décimo, pero nada, tenía muchas ganas de tirarme en cualquier lado y por suerte no hice desastre.

"Vamos con todo a Japón, conocer otra pista nueva. Ojalá que con el auto en mejores condiciones las cosas que me faltan de performance y estar más cerquita de Pierre, de todos, tener un poquito más de performance", apuntó.

Relacionado: ATENCIÓN Argentina: CHOQUE de Franco Colapinto en el GP de China

¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

Pos. Piloto Puntos
1George Russell51
2Kimi Antonelli47
3Charles Leclerc34
4Lewis Hamilton33
5Oliver Bearman17
6Lando Norris15
7Pierre Gasly9
8Max Verstappen8
9Liam Lawson8
10Arvin Lindblad4
11Oscar Piastri3
12Carlos Sainz2
13Gabriel Bortoleto2
14Franco Colapinto1
15Esteban Ocon0
16Alexander Albon0
17Sergio Pérez0
18Fernando Alonso0
19Lance Stroll0
20Nico Hülkenberg0

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5660 votos

Relacionado

Fórmula 1 Carlos Sainz Franco Colapinto Williams Alpine Gran Premio de China

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

EXPLOTÓ el argentino: Franco Colapinto CULPA A LA FIA de ARRUINARLO en China

EXPLOTÓ el argentino: Franco Colapinto CULPA A LA FIA de ARRUINARLO en China

  • 1 hour ago
Antonelli HACE HISTORIA en F1 y gana el GP de China; Puntos para Colapinto y Sainz

Antonelli HACE HISTORIA en F1 y gana el GP de China; Puntos para Colapinto y Sainz

  • Hoy 09:43
ATENCIÓN Argentina: CHOQUE de Franco Colapinto en el GP de China

ATENCIÓN Argentina: CHOQUE de Franco Colapinto en el GP de China

  • Hoy 09:08
¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO Checo Pérez por el choque con Valtteri Bottas en China!

¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO Checo Pérez por el choque con Valtteri Bottas en China!

  • hace 27 minutos
El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China

El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China

  • 3 hours ago
Colapinto F1: Asegura que su Alpine ES PEOR que el de Gasly; Alpine revela al culpable

Colapinto F1: Asegura que su Alpine ES PEOR que el de Gasly; Alpine revela al culpable

  • Ayer 17:00

Fórmula 1

15:00
¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO Checo Pérez por el choque con Valtteri Bottas en China!
14:00
EXPLOTÓ el argentino: Franco Colapinto CULPA A LA FIA de ARRUINARLO en China
13:00
¡La BRONCA de Franco Colapinto CONTRA Carlos Sainz en China!
12:00
El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China

Recién en

15:00
¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO Checo Pérez por el choque con Valtteri Bottas en China!
14:00
EXPLOTÓ el argentino: Franco Colapinto CULPA A LA FIA de ARRUINARLO en China
12:00
El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China
11:05
Lewis Hamilton SE QUEJA DE MERCEDES al hablar de su primer podio con Ferrari
11:00
¿Cómo queda el Campeonato de Constructores tras el GP de China? Todas las posiciones
Noticias F1

Recomendado por la redacción

¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO Checo Pérez por el choque con Valtteri Bottas en China! Cadillac

¡NADIE puede creer lo que HIZO Y DIJO Checo Pérez por el choque con Valtteri Bottas en China!

hace 27 minutos
EXPLOTÓ el argentino: Franco Colapinto CULPA A LA FIA de ARRUINARLO en China Alpine

EXPLOTÓ el argentino: Franco Colapinto CULPA A LA FIA de ARRUINARLO en China

1 hour ago
¡La BRONCA de Franco Colapinto CONTRA Carlos Sainz en China! Williams

¡La BRONCA de Franco Colapinto CONTRA Carlos Sainz en China!

2 hours ago
¿Cómo queda el Campeonato de Constructores tras el GP de China? Todas las posiciones GP de China

¿Cómo queda el Campeonato de Constructores tras el GP de China? Todas las posiciones

Hoy 11:00
Ontdek het op Google Play
x