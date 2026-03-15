¡La BRONCA de Franco Colapinto CONTRA Carlos Sainz en China!

Franco Colapinto reveló una enorme bronca contra Carlos Sainz tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

El corredor argentino confesó su enojo tras el duelo que mantuvo contra el piloto español en el final de la carrera en Shanghai. El Alpine finalizó P10, apenas detrás del Williams.

Esto fue lo que le dijo Colapinto a ESPN: "No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros. Tuve mucha mala suerte, estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón, está todo bien, pero arrancar con una estrategia distinta, una largada muy buena, paso muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado, ponen un safety car que no tiene sentido y eso es lo que más bronca me da.

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"Con Carlos me quedé bastante caliente, que me ganó acá. Tenía unas ganas de pasarlo que estaba por tirarme en cualquier lado y iba a ser un desastre, pero me contuve y no me le tiré y quedé ahí décimo, pero nada, tenía muchas ganas de tirarme en cualquier lado y por suerte no hice desastre.

"Vamos con todo a Japón, conocer otra pista nueva. Ojalá que con el auto en mejores condiciones las cosas que me faltan de performance y estar más cerquita de Pierre, de todos, tener un poquito más de performance", apuntó.

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¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

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