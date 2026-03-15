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Lewis Hamilton looking at a celebrating George Russell with severity

Lewis Hamilton SE QUEJA DE MERCEDES al hablar de su primer podio con Ferrari

Lewis Hamilton looking at a celebrating George Russell with severity — Foto: © IMAGO

Lewis Hamilton SE QUEJA DE MERCEDES al hablar de su primer podio con Ferrari

Lewis Hamilton se quejó de Mercedes tras conseguir su primer podio en la Fórmula 1 con Ferrari.

El corredor siete veces campeón del mundo consiguió la tercera posición del Gran Premio de China y puso final a una larga espera por su primer Top3 con la Scuderia de Maranello.

Al compartir sus impresiones de la carrera en Shanghai con la prensa, Hamilton dijo lo siguiente: "Gran batalla... Ojalá hubiera sido contra los Mercedes, pero no pudimos mantener el ritmo... Puntos fuertes para el equipo.

"Conseguir mi primer podio mientras mi madre está aquí, en el Día de la Madre, es un sueño hecho realidad. Conseguir un podio con Ferrari ha sido un sueño de toda la vida.

"Así que este primer paso... tardó más de lo que esperaba, pero es realmente muy especial. Se siente como la primera vez. Cuando me uní a Ferrari, no tenía ni idea de lo que me esperaba.

"El año pasado fue, obviamente, una lucha enorme. Si bien conseguí mi primera victoria en una carrera al sprint aquí, en mi segunda carrera, el resto de la temporada también fue muy, muy dura", comentó.

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¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

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