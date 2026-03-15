Lewis Hamilton se vuelve el PRIMERO EN LA HISTORIA en romper este récord en F1
Lewis Hamilton se vuelve el PRIMERO EN LA HISTORIA en romper este récord en F1
Lewis Hamilton logró un hito que nadie más ha logrado en la historia de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de China.
El piloto de Stevenage finalizó en tercer lugar de la segunda carrera de la temporada y así consiguió su primer podio como piloto de Ferrari, luego de un 2025 lleno de problemas.
Así, Hamilton se convirtió en el primer piloto de la historia en conseguir un podio con McLaren, Mercedes y Ferrari. Quedará por ver si el piloto británico logra conseguir más éxitos y hacer el mismo récord, pero con victorias.
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¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
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