Charles Leclerc dejó un inesperado mensaje luego de las múltiples peleas con Lewis Hamilton en el Gran Premio de China.

El corredor monegasco finalizó en cuatro lugar, apenas por detrás de su compañero de equipo. Al igual que en el Sprint Race, los pilotos de Ferrari volvieron a pelear fuerte en la pista.

Sin embargo, Leclerc se mantuvo positivo al hablar con la prensa presente en Shanghai: "Lewis fue simplemente más rápido de principio a fin, estuvo a otro nivel este fin de semana, mis felicitaciones para él. Me alegro por su podio.

El artículo sigue tras el video

"Me encantó (la batalla con Lewis). Estoy convencido de que a Fred no le gustó y que los demás miembros del equipo probablemente sufrieron algo de estrés, pero sinceramente, es genial ver la Fórmula 1 así en la pista.

"En la clasificación es diferente. Hablando con los demás pilotos, todos coincidimos: en la clasificación necesitaríamos hacer algunos pequeños ajustes. Pero en la carrera, me lo pasé genial, ya fuera en Australia, ayer en el sprint o hoy.

"Lewis fue simplemente más rápido de principio a fin, estuvo a otro nivel este fin de semana, mis felicitaciones para él. Me alegro por su podio. Por supuesto, estoy decepcionado por no haber subido al podio, pero así son las cosas, trabajaré para hacerlo mejor la próxima vez en este circuito", señaló.

Relacionado: Antonelli HACE HISTORIA en F1 y gana el GP de China; Puntos para Colapinto y Sainz

¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

Pos. Piloto Puntos 1 George Russell 51 2 Kimi Antonelli 47 3 Charles Leclerc 34 4 Lewis Hamilton 33 5 Oliver Bearman 17 6 Lando Norris 15 7 Pierre Gasly 9 8 Max Verstappen 8 9 Liam Lawson 8 10 Arvin Lindblad 4 11 Oscar Piastri 3 12 Carlos Sainz 2 13 Gabriel Bortoleto 2 14 Franco Colapinto 1 15 Esteban Ocon 0 16 Alexander Albon 0 17 Sergio Pérez 0 18 Fernando Alonso 0 19 Lance Stroll 0 20 Nico Hülkenberg 0

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!