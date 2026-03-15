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Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, China, 2026

El SORPRENDENTE mensaje de Charles Leclerc tras pelear con Lewis Hamilton en China

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, China, 2026 — Foto: © IMAGO

El SORPRENDENTE mensaje de Charles Leclerc tras pelear con Lewis Hamilton en China

Charles Leclerc dejó un inesperado mensaje luego de las múltiples peleas con Lewis Hamilton en el Gran Premio de China.

El corredor monegasco finalizó en cuatro lugar, apenas por detrás de su compañero de equipo. Al igual que en el Sprint Race, los pilotos de Ferrari volvieron a pelear fuerte en la pista.

Sin embargo, Leclerc se mantuvo positivo al hablar con la prensa presente en Shanghai: "Lewis fue simplemente más rápido de principio a fin, estuvo a otro nivel este fin de semana, mis felicitaciones para él. Me alegro por su podio.

"Me encantó (la batalla con Lewis). Estoy convencido de que a Fred no le gustó y que los demás miembros del equipo probablemente sufrieron algo de estrés, pero sinceramente, es genial ver la Fórmula 1 así en la pista.

"En la clasificación es diferente. Hablando con los demás pilotos, todos coincidimos: en la clasificación necesitaríamos hacer algunos pequeños ajustes. Pero en la carrera, me lo pasé genial, ya fuera en Australia, ayer en el sprint o hoy.

"Lewis fue simplemente más rápido de principio a fin, estuvo a otro nivel este fin de semana, mis felicitaciones para él. Me alegro por su podio. Por supuesto, estoy decepcionado por no haber subido al podio, pero así son las cosas, trabajaré para hacerlo mejor la próxima vez en este circuito", señaló.

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¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

Pos. Piloto Puntos
1George Russell51
2Kimi Antonelli47
3Charles Leclerc34
4Lewis Hamilton33
5Oliver Bearman17
6Lando Norris15
7Pierre Gasly9
8Max Verstappen8
9Liam Lawson8
10Arvin Lindblad4
11Oscar Piastri3
12Carlos Sainz2
13Gabriel Bortoleto2
14Franco Colapinto1
15Esteban Ocon0
16Alexander Albon0
17Sergio Pérez0
18Fernando Alonso0
19Lance Stroll0
20Nico Hülkenberg0

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