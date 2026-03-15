EN LÁGRIMAS: Esto dijo Kimi Antonelli tras su primera victoria en F1

El joven piloto de F1, Kimi Antonelli, hizo historia al ganar su primera carrera en el Gran Premio de China. Su victoria se vio acompañada de una emotiva reacción que conmovió a todos, marcando un hito inolvidable en su incipiente carrera.

El piloto de Mercedes arrancó desde la pole position el sábado, adelantando a su compañero George Russell. Durante la primera vuelta protagonizó intensos duelos contra el Ferrari de Lewis Hamilton y logró recuperar la delantera en una carrera marcada por la adrenalina y el compromiso.

Al finalizar la jornada, cuando se reunieron los tres primeros en el podio, el joven de 19 años se quedó sin palabras al ser consultado por David Coulthard sobre su histórico triunfo. En lugar de extenderse en comentarios, se emocionó hasta las lágrimas al recibir un cariñoso abrazo de su compañero y se tomó un momento para felicitar a Hamilton, quien se ubicó en el segundo puesto.

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Antonelli explicó: "No tengo palabras. La verdad es que estoy a punto de llorar. Muchas gracias a mi equipo, que ha hecho posible la realización de este sueño". Poco después, y tras las intervenciones de Russell y Hamilton, el piloto manifestó con emoción: "Ayer dije que quería devolver a Italia a lo más alto y hoy lo hemos conseguido. Aunque hacia el final me llevé un susto con un pequeño fallo, fue una gran carrera."

Tras la carrera, Russell comentó: "Mis felicitaciones más sinceras para Kimi, ya que ganar tu primera carrera es algo muy especial. Ha estado conduciendo de forma excepcional, especialmente este fin de semana, y me enorgullece compartir el podio junto a él y con Hamilton".

Por su parte, Hamilton, que compartió el podio junto a su amigo y el ingeniero de carrera de Antonelli, Peter Bonnington, se mostró visiblemente emocionado. Al abrazar a Antonelli tan pronto como salieron de sus coches, afirmó en su entrevista: "Primero que nada, enhorabuena, Kimi. Estoy realmente feliz por ti y honrado de compartir este momento contigo".

"Has ocupado mi sitio en este gran equipo, por lo que también felicito a Mercedes. Actualmente están marcando un gran paso, y nos espera mucho trabajo para seguirles el ritmo", dijo el piloto de Ferrari.

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George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

Pos. Piloto Puntos 1 George Russell 51 2 Kimi Antonelli 47 3 Charles Leclerc 34 4 Lewis Hamilton 33 5 Oliver Bearman 17 6 Lando Norris 15 7 Pierre Gasly 9 8 Max Verstappen 8 9 Liam Lawson 8 10 Arvin Lindblad 4 11 Oscar Piastri 3 12 Carlos Sainz 2 13 Gabriel Bortoleto 2 14 Franco Colapinto 1 15 Esteban Ocon 0 16 Alexander Albon 0 17 Sergio Pérez 0 18 Fernando Alonso 0 19 Lance Stroll 0 20 Nico Hülkenberg 0

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