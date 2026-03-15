¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China? Todas las posiciones y puntos
¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China? Todas las posiciones y puntos
GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.
George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.
Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de China 2026?
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|George Russell
|51
|2
|Kimi Antonelli
|47
|3
|Charles Leclerc
|34
|4
|Lewis Hamilton
|33
|5
|Oliver Bearman
|17
|6
|Lando Norris
|15
|7
|Pierre Gasly
|9
|8
|Max Verstappen
|8
|9
|Liam Lawson
|8
|10
|Arvin Lindblad
|4
|11
|Oscar Piastri
|3
|12
|Carlos Sainz
|2
|13
|Gabriel Bortoleto
|2
|14
|Franco Colapinto
|1
|15
|Esteban Ocon
|0
|16
|Alexander Albon
|0
|17
|Sergio Pérez
|0
|18
|Fernando Alonso
|0
|19
|Lance Stroll
|0
|20
|Nico Hülkenberg
|0
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¿Qué pasó en el GP de China?
El Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1, la segunda carrera del año, volvió a ser un desfile de abandonos y retiros debido a problemas mecánicos. En los primeros minutos, se anunció que Gabriel Bortoleto y Alexander Albon no iniciarían la carrera.
En el arranque Lewis Hamilton tomó el liderato, con Charles Leclerc avanzando también hasta la tercera posición. Franco Colapinto también consiguió algunas posiciones, aunque otros como Sergio Pérez no tuvieron la misma suerte porque el corredor mexicano terminó chocando con Valtteri Bottas, su compañero de equipo.
Mercedes no tardó en volver al liderato y en la tercera vuelta fue cuando Kimi Antonelli tomó el liderato de la carrera. Las posiciones parecían estabilizarse, hasta que en la vuelta 11 Lance Stroll abandonó la carrera, provocando la salida de un Safety Car.
Colapinto decidió quedarse afuera, lo que le permitió subir en la parrilla. Ya en el reinicio, el argentino cayó al quinto lugar, mientras que Antonelli siguió en la primera posición. En la vuelta 25 comenzaron dos grandes duelos en la pista, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton peleando por la P3, mientras más abajo Franco Colapinto trataba de defender su P5 de Esteban Ocon.
Al final, para la vuelta 29, Russell regresó detrás de Antonelli tras rebasar sin problemas a los Ferrari que seguían peleando entre ellos, mientras que Colapinto regresó al octavo lugar, aunque seguía sin ir a los pits. Fue en el giro 33 de la carrera que Franco paró, aunque a la salida de boxes se encontró de nuevo con Ocon, teniendo un choque que mandó a Franco a la 12ª posición.
Ya en la parte final de la carrera, volvió el desfile de DNF y fue Fernando Alonso quien finalmente tuvo que abandonar debido a las vibraciones en su Aston Martin. Algunas vueltas después, fue Max Verstappen quien también se retiraba por problemas mecánicos.
Leclerc decidió ya no pelear con Hamilton por el último lugar del podio, mientras que Antonelli conservó la P1 y regresó a Italia a una victoria en la F1, la primera desde 2006.
|Posición
|Piloto
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Lewis Hamilton
|4
|Charles Leclerc
|5
|Oliver Bearman
|6
|Pierre Gasly
|7
|Liam Lawson
|8
|Isack Hadjar
|9
|Carlos Sainz
|10
|Franco Colapinto
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Arvin Lindblad
|13
|Valtteri Bottas
|14
|Esteban Ocon
|15
|Sergio Pérez
|16
|Max Verstappen
|17
|Fernando Alonso
|18
|Lance Stroll
|19
|Oscar Piastri
|20
|Lando Norris
|21
|Gabriel Bortoleto
|22
|Alex Albon
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