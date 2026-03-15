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Verstappen and Antonelli

¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China? Todas las posiciones y puntos

Verstappen and Antonelli — Foto: © IMAGO

¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China? Todas las posiciones y puntos

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de China 2026?

Pos. Piloto Puntos
1George Russell51
2Kimi Antonelli47
3Charles Leclerc34
4Lewis Hamilton33
5Oliver Bearman17
6Lando Norris15
7Pierre Gasly9
8Max Verstappen8
9Liam Lawson8
10Arvin Lindblad4
11Oscar Piastri3
12Carlos Sainz2
13Gabriel Bortoleto2
14Franco Colapinto1
15Esteban Ocon0
16Alexander Albon0
17Sergio Pérez0
18Fernando Alonso0
19Lance Stroll0
20Nico Hülkenberg0

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¿Qué pasó en el GP de China?

El Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1, la segunda carrera del año, volvió a ser un desfile de abandonos y retiros debido a problemas mecánicos. En los primeros minutos, se anunció que Gabriel Bortoleto y Alexander Albon no iniciarían la carrera.

En el arranque Lewis Hamilton tomó el liderato, con Charles Leclerc avanzando también hasta la tercera posición. Franco Colapinto también consiguió algunas posiciones, aunque otros como Sergio Pérez no tuvieron la misma suerte porque el corredor mexicano terminó chocando con Valtteri Bottas, su compañero de equipo.

Mercedes no tardó en volver al liderato y en la tercera vuelta fue cuando Kimi Antonelli tomó el liderato de la carrera. Las posiciones parecían estabilizarse, hasta que en la vuelta 11 Lance Stroll abandonó la carrera, provocando la salida de un Safety Car.

Colapinto decidió quedarse afuera, lo que le permitió subir en la parrilla. Ya en el reinicio, el argentino cayó al quinto lugar, mientras que Antonelli siguió en la primera posición. En la vuelta 25 comenzaron dos grandes duelos en la pista, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton peleando por la P3, mientras más abajo Franco Colapinto trataba de defender su P5 de Esteban Ocon.

Al final, para la vuelta 29, Russell regresó detrás de Antonelli tras rebasar sin problemas a los Ferrari que seguían peleando entre ellos, mientras que Colapinto regresó al octavo lugar, aunque seguía sin ir a los pits. Fue en el giro 33 de la carrera que Franco paró, aunque a la salida de boxes se encontró de nuevo con Ocon, teniendo un choque que mandó a Franco a la 12ª posición.

Ya en la parte final de la carrera, volvió el desfile de DNF y fue Fernando Alonso quien finalmente tuvo que abandonar debido a las vibraciones en su Aston Martin. Algunas vueltas después, fue Max Verstappen quien también se retiraba por problemas mecánicos.

Leclerc decidió ya no pelear con Hamilton por el último lugar del podio, mientras que Antonelli conservó la P1 y regresó a Italia a una victoria en la F1, la primera desde 2006.

Posición Piloto
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Lewis Hamilton
4Charles Leclerc
5Oliver Bearman
6Pierre Gasly
7Liam Lawson
8Isack Hadjar
9Carlos Sainz
10Franco Colapinto
11Nico Hulkenberg
12Arvin Lindblad
13Valtteri Bottas
14Esteban Ocon
15Sergio Pérez
16Max Verstappen
17Fernando Alonso
18Lance Stroll
19Oscar Piastri
20Lando Norris
21Gabriel Bortoleto
22Alex Albon

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