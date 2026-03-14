¡GRANDES NOTICIAS para Checo y Alonso! FIA anuncia CAMBIOS al calendario 2026

La FIA informó de forma oficial la cancelación del Gran Premio de Arabia Saudita y el Gran Premio de Bahréin del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El organismo rector reportó lo siguiente mediante un comunicado oficial compartido antes del inicio del Gran Premio de China: "Hoy se ha confirmado que, tras una cuidadosa evaluación, debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril.

"Si bien se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se realizarán sustituciones en abril. Las rondas de la FIA Fórmula 2, la FIA Fórmula 3 y la F1 Academy tampoco se celebrarán en sus fechas previstas.

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"Esta decisión se ha tomado en plena consulta con Formula One Group, los promotores locales y nuestros clubes miembros de la región", revelaron.

Una decisión que puede ser crucial para que equipos como Cadillac y Aston Martin puedan desarrollar más sus monoplazas y acortar las grandes diferencias que existen con los otros equipos. Será una pausa de cuatro semanas, algo parecido al periodo de vacaciones, en el que los equipos podrán trabajar en el desarrollo de sus autos.

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¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

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