F1 resumen: Resultado qualy del GP de China; Parrilla de salida y cómo ver la carrera

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 14 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Resultados F1: HISTÓRICA pole de Antonelli; Desastre para Checo y Alonso; Colapinto salva la qualy de China. ::: LEER MÁS

Parrilla de salida GP de China: ¿En qué posición inician Checo, Colapinto, Alonso y el resto? ::: LEER MÁS

GP China 2026: ¿Cómo ver la carrera? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!