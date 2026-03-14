¡Checo Pérez señala a Fernando Alonso y BUSCARÁ HUMILLARLO en el GP de China!
¡Checo Pérez señala a Fernando Alonso y BUSCARÁ HUMILLARLO en el GP de China!
Sergio Pérez se lanzó a la pelea contra Aston Martin y Fernando Alonso para el próximo Gran Premio de China de la Fórmula 1 2026.
El corredor mexicano se vio perjudicado por los problemas en su Cadillac y terminó en el último lugar de la parrilla de salida para la carrera en Shanghai; sin embargo, Checo tiene claro su objetivo para el domingo.
En palabras publicadas por Motorsport, esto dijo el piloto número 11: “Creo que había bastante más potencial en el auto y espero que mañana podamos tener una buena carrera con los Aston [Martin] y darles pelea.
"Desafortunadamente, la clasificación se vio comprometida; llegamos tarde, perdimos una tanda de vueltas y luego tuve un problema con la entrega de energía que nos costó mucho tiempo, así que fue muy lamentable.
"Creo que estamos forzando bastante la configuración, especialmente de cara a la carrera, para intentar proteger ese neumático delantero izquierdo que ha sufrido de forma muy severa en nuestro coche", señaló.
El hecho de que Checo, en un equipo que está debutando en la F1, aspire a pelear contra Alonso, quien está en una escudería que estaba señalada como posible favorita para 2026, dice mucho sobre uno y otro equipo.
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¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
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