Lewis Hamilton deja un DECEPCIONANTE mensaje para el GP de China

Lewis Hamilton dejó un mensaje que podría decepcionar a sus seguidores previo al Gran Premio de China.

El siete veces campeón del mundo habló sobre sus expectativas para la carrera tras terminar en tercer lugar del Sprint Race y quedarse en la misma posición durante la clasificación.

Hablando sobre el GP de China, Hamilton declaró esto con los medios: ¿Mercedes? Quizás no activaron el modo que tenían configurado, no lo sé, así que tomémoslo con pinzas. Sin embargo, creo que durante el descanso progresamos gracias a algunos de los cambios que hicimos y a lo que aprendimos durante la carrera Sprint.

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"Así que estoy agradecido de que nos estemos acercando un poco más, pero si es un verdadero paso adelante o no, lo veremos en la clasificación para la próxima carrera, por supuesto. Pero sí, estamos persiguiendo, estamos cazando, y sé que todos están listos para hacer todo lo posible para reducir esa diferencia.

"Creo que es muy improbable que podamos ganarles en la carrera. Según nuestros datos, tienen una ventaja de entre cuatro y seis décimas en ritmo de carrera. Lo vimos en Australia; creo que, con la pista despejada, están por delante de nosotros ahora mismo.

"Así que no sé, quizás con la estrategia, tal vez algo pueda pasar, tal vez en la salida, tal vez haya una manera. Tengo que asegurarme de no dañar los neumáticos intentando mantenerme detrás de ellos. Necesito pilotar mejor mañana", añadió.

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¿Qué pasó en la qualy del GP de China 2026?

Kimi Antonelli ganó hizo historia en la clasificación del Gran Premio de China y se convirtió en el poleman más joven en toda la historia de la Fórmula 1. El corredor italiano aprovechó los problemas de George Russell y lo venció por 0.222 segundos.

Por delante de los Mercedes, quedaron Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris. Pierre Gasly finalizó 7°, con Max Verstappen, Isack Hadjar y Oliver Bearman detrás de él.

En la Q2, Franco Colapinto se quedó a solamente 0.005 segundos de avanzar a la ronda final. Al igual que el corredor argentino, fueron eliminados Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvin Lindblad y Gabriel Bortoleto.

Sergio Pérez quedó en el fondo de la parrilla, en medio de un fin de semana con muchos problemas en su Cadillac. Junto a Checo, también fueron eliminados en Q1 Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon y Carlos Sainz.

Posición Piloto 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Pierre Gasly 8 Max Verstappen 9 Isack Hadjar 10 Oliver Bearman 11 Nico Hulkenberg 12 Franco Colapinto 13 Esteban Ocon 14 Liam Lawson 15 Arvin Lindblad 16 Gabriel Bortoleto 17 Carlos Sainz 18 Alex Albon 19 Fernando Alonso 20 Valtteri Bottas 21 Lance Stroll 22 Sergio Pérez

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