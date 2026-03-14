¿Cómo ver el GP de China 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber
¿Cómo ver el GP de China 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del Gran Premio de China, la segunda ronda del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
La pista en Shanghai será el lugar para la segunda carrera de Sergio Pérez con Cadillac y también la segunda carrera bajo las nuevas regulaciones, por lo que nadie sabe si Mercedes seguirá al frente o su lugar será tomado por Ferrari, Mercedes o Red Bull.
Aston Martin y Fernando Alonso por otro lado, tienen un fin de semana complicado por los múltiples problemas reportados en su auto. Carlos Sainz y Williams tienen un panorama similar, aunque no tan catastrófico.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al fin de semana en China respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España y Estados Unidos.
Horarios GP de China: Domingo 15 de marzo 2026
Carrera
- España: 08:00 hrs. / DAZN
- Argentina: 04:00 hrs. / ESPN
- Colombia: 02:00 hrs. / ESPN
- México: 01:00 hrs. / SkySports
- Estados Unidos (Pacífico): 00:00 hrs. / Apple
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¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?
El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.
Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.
Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.
"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."
Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.
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