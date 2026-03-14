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Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

Parrilla de salida GP de China: ¿En qué posición inician Checo, Colapinto, Alonso y el resto?

Fernando Alonso and Sergio Checo Perez — Foto: © IMAGO

Parrilla de salida GP de China: ¿En qué posición inician Checo, Colapinto, Alonso y el resto?

Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de China de F1 de 2026

GPFans te presenta la parrilla de salida para el próximo Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell se recuperó de una sesión de clasificación casi desastrosa en el Gran Premio de China y logró arrancar en segunda posición. Tras sufrir problemas en Q3 y ver a su monoplaza fallarle, Mercedes se lanzó a una frenética labor para sacarlo en el último momento con una vuelta decisiva.

Kimi Antonelli hizo historia al convertirse en el piloto más joven en lograr la pole en la Fórmula 1, con tan solo 19 años. Superó a su compañero de equipo por más de dos décimas y aseguró que Mercedes ocupara las primeras filas de la parrilla. Russell se quejó de subviraje al final de Q2, al quedar por detrás de Charles Leclerc y Kimi Antonelli según los cronómetros.

Para intentar solucionar el inconveniente, el equipo ajustó el alerón delantero antes de Q3. Lamentablemente, tras salir a pista, el piloto británico tuvo problemas de potencia y se detuvo casi de inmediato. Aunque volvió a arrancar, lo hizo lentamente y sin poder cambiar de marcha de manera adecuada, recorriendo la pista hasta los pits con la esperanza de resolver sus inconvenientes. Aun así, no alcanzó el ritmo de su joven compañero.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc contarán con una gran oportunidad para aprovechar la espectacular salida desde la tercera y cuarta posición, respectivamente. Por su parte, Max Verstappen comenzará en octava, detrás del Alpine de Pierre Gasly, que ocupará la cuarta fila.

El fin de semana de Arvid Lindblad no fue el ideal. El piloto fue llamado al garaje antes de que terminara la sesión al detectar sus ingenieros un problema en el coche. Tras haberse detenido en apenas unas vueltas durante la práctica y abandonar la carrera sprint, Lindblad temía lo peor.

Sin embargo, salió del garaje con tiempo suficiente para registrar una última vuelta que le permitió avanzar a Q2. Lamentablemente, en su última vuelta intentando entrar en los 10 primeros, Gabriel Bortoleto se salió en la última curva, provocando la señalización doble de banderas amarillas y arruinando la vuelta de Lindblad, que arrancará desde la posición 15. Las últimas seis plazas se repartieron, una vez más, entre dos Williams, dos Aston Martin y dos Cadillac.

¿Cuál es la parrilla de salida del GP de China 2026 de la F1?

Posición Piloto
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Lewis Hamilton
4Charles Leclerc
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Pierre Gasly
8Max Verstappen
9Isack Hadjar
10Oliver Bearman
11Nico Hulkenberg
12Franco Colapinto
13Esteban Ocon
14Liam Lawson
15Arvin Lindblad
16Gabriel Bortoleto
17Carlos Sainz
18Alex Albon
19Fernando Alonso
20Valtteri Bottas
21Lance Stroll
22Sergio Pérez

Relacionado: HISTÓRICA pole de Antonelli; Desastre para Checo y Alonso; Colapinto salva la qualy del GP de China

¿Qué pasó en la qualy del GP de China 2026?

Kimi Antonelli ganó hizo historia en la clasificación del Gran Premio de China y se convirtió en el poleman más joven en toda la historia de la Fórmula 1. El corredor italiano aprovechó los problemas de George Russell y lo venció por 0.222 segundos.

Por delante de los Mercedes, quedaron Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris. Pierre Gasly finalizó 7°, con Max Verstappen, Isack Hadjar y Oliver Bearman detrás de él.

En la Q2, Franco Colapinto se quedó a solamente 0.005 segundos de avanzar a la ronda final. Al igual que el corredor argentino, fueron eliminados Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvin Lindblad y Gabriel Bortoleto.

Sergio Pérez quedó en el fondo de la parrilla, en medio de un fin de semana con muchos problemas en su Cadillac. Junto a Checo, también fueron eliminados en Q1 Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon y Carlos Sainz.

Posición Piloto
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Lewis Hamilton
4Charles Leclerc
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Pierre Gasly
8Max Verstappen
9Isack Hadjar
10Oliver Bearman
11Nico Hulkenberg
12Franco Colapinto
13Esteban Ocon
14Liam Lawson
15Arvin Lindblad
16Gabriel Bortoleto
17Carlos Sainz
18Alex Albon
19Fernando Alonso
20Valtteri Bottas
21Lance Stroll
22Sergio Pérez

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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